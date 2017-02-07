Ирина Мерлени трогательно спела "Безответную любовь" (видео)

Первая в истории олимпийская чемпионка в женской борьбе Ирина Мерлени давно известна своими вокальными данными. Ирина часто пела на разных спортивных мероприятиях.

Теперь в сети появился мини-клип с участием Мерлени. На нем Ирина очень трогательно поет "Безответную любовь" Аллегровой.

Мерлени завершила карьеру в 2012 году. На ее счету две олимпийские награды – "золото" Афин-2004 и "бронза" Пекина-2008.