Ирина Мерлени трогательно спела "Безответную любовь" (видео)

Сегодня, 13:27

Олимпийская чемпионка давно увлекается вокалом

Ирина Мерлени. Фото Facebook
Ирина Мерлени. Фото Facebook

Первая в истории олимпийская чемпионка в женской борьбе Ирина Мерлени давно известна своими вокальными данными. Ирина часто пела на разных спортивных мероприятиях.

Теперь в сети появился мини-клип с участием Мерлени. На нем Ирина очень трогательно поет "Безответную любовь" Аллегровой.

Мерлени завершила карьеру в 2012 году. На ее счету две олимпийские награды – "золото" Афин-2004 и "бронза" Пекина-2008.
песня, Ирина Мерлени, олимпийская чемпионка

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Источники:

Facebook, Сегодня|Спорт

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