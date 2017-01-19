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Индийский гуру йоги победил украинского призера Олимпиады-2008 по борьбе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/73_main.1484812819.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/73_tn.1484812819.jpg Другие Поединок прошел перед началом полуфинальных поединков индийской Лиги профессиональной борьбы

Индийский гуру йоги победил украинского призера Олимпиады-2008 по борьбе (видео)

Сегодня, 10:00

Поединок прошел перед началом полуфинальных поединков индийской Лиги профессиональной борьбы


Индийский гуру йоги Баба Рамдев в товарищеском поединке победил украинского борца Андрея Стадника, серебряного призера Олимпийских игр 2008 года по вольной борьбе.

Поединок, проходивший по правилам вольной борьбы, состоялся в Нью-Дели в среду и завершился победой Рамдева за две с половиной минуты со счетом 12:0. Схватка носила дружеский статус и прошла перед началом полуфинальных поединков индийской Лиги профессиональной борьбы между командами из Пенджаба и Мумбая. Стадник не оказывал индийскому гуру особого сопротивления.

На Олимпиаде-2008 в Пекине Стадник в полуфинале одолел индийского борца Сушила Кумара, который в итоге стал бронзовым призером. 34-летний украинец проиграл в финале турку Рамазану Сахину и получил серебряную награду.
Борьба вольная, йога, Олимпиада-2008, Андрей Стадник

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Lenta.ru

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