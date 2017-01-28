Хавьер Фернандес стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Сегодня, 23:21

Это пятое континентальное "золото" в карьере испанца

Чемпион Европы Хавьер Фернандес. Фото AFP
Чемпион Европы Хавьер Фернандес. Фото AFP

На чемпионате Европы по фигурному катанию сегодня награды разыграли мужчины.

Лучшим фигуристом континента пятый раз подряд стал испанец Хавьер Фернандес. "Серебро" у россиянина Максима Ковтуна, "бронза" у его соотечественника Михаила Коляды.

Украинец Иван Павлов финишировал на 14-м месте.
Чемпионат Европы, фигурное катание

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Сегодня|Спорт

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