Хавьер Фернандес стал чемпионом Европы по фигурному катанию
Это пятое континентальное "золото" в карьере испанца
На чемпионате Европы по фигурному катанию сегодня награды разыграли мужчины.
Лучшим фигуристом континента пятый раз подряд стал испанец Хавьер Фернандес. "Серебро" у россиянина Максима Ковтуна, "бронза" у его соотечественника Михаила Коляды.
Украинец Иван Павлов финишировал на 14-м месте.
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