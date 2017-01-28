Хавьер Фернандес стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Это пятое континентальное "золото" в карьере испанца

На чемпионате Европы по фигурному катанию сегодня награды разыграли мужчины.

Лучшим фигуристом континента пятый раз подряд стал испанец Хавьер Фернандес. "Серебро" у россиянина Максима Ковтуна, "бронза" у его соотечественника Михаила Коляды.

Украинец Иван Павлов финишировал на 14-м месте.