Гроссмейстер Уэсли Со выиграл престижный турнир в Вейк-ан-Зее

Сегодня, 20:09

Американец в итоговой таблице опередил чемпиона мира

Награждение победителя. Фото chess-news.ru
Награждение победителя. Фото chess-news.ru

В голландском Вейк-ан-Зее завершился престижный шахматный турнир Tata Steel Masters. Его победителем стал американский гроссмейстер Уэсли Со, опередивший в турнирной таблице чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Украинец Павел Эльянов долгое время шел в лидирующей группе, но в концовке соревнований сбавил обороты и финишировал в середине.

Итоговое положение: 1. Со – 9; 2. Карлсен – 8; 3-5. Адхибан, Аронян, Вэй И – по 7,5; 6-7. Карякин, Эльянов – по 7; 8. Гири – 6,5; 9-11. Харикришна, Андрейкин, Войташек – по 6; 12. Непомнящий – 5; 13. Раппорт – 4,5; 14. ван Вели – 3,5.
шахматы, гроссмейстер, Павел Эльянов

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