Горнолыжница Линдси Вонн хочет на Олимпиаде-2018 соревноваться с мужчинами

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по горнолыжному спорту американка Линдси Вонн заявила, что хочет добиться права выступать в мужских соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

"На тренировках я часто занимаюсь с мужчинами, и это помогает мне выступать лучше. Я понимаю, что вряд ли обыграю их, но хочу попробовать. Думаю, своими победами я заслужила уважение в горнолыжном спорте и право выступить среди мужчин на Олимпиаде. Надеюсь, этот вопрос будет решен положительно до Игр в Пхенчхане", – сказала Вонн.