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Горнолыжница Линдси Вонн хочет на Олимпиаде-2018 соревноваться с мужчинами http://www.segodnya.ua/img/article/7895/59_main.1484760900.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/59_tn.1484760900.jpg Другие Спортсменке не интересно уже состязаться в женских соревнованиях

Горнолыжница Линдси Вонн хочет на Олимпиаде-2018 соревноваться с мужчинами

Сегодня, 19:32

Спортсменке не интересно уже состязаться в женских соревнованиях

Линдси Вонн с Хрустальным глобусом. Фото AFP
Линдси Вонн с Хрустальным глобусом. Фото AFP

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по горнолыжному спорту американка Линдси Вонн заявила, что хочет добиться права выступать в мужских соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

"На тренировках я часто занимаюсь с мужчинами, и это помогает мне выступать лучше. Я понимаю, что вряд ли обыграю их, но хочу попробовать. Думаю, своими победами я заслужила уважение в горнолыжном спорте и право выступить среди мужчин на Олимпиаде. Надеюсь, этот вопрос будет решен положительно до Игр в Пхенчхане", – сказала Вонн.
горные лыжи, Линдси Вонн, Олимпиада-2018

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Источник:

Championat.ru

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