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Глава украинского биатлона: "На чемпионате мира будем бороться за медали, в эстафете так точно" http://www.segodnya.ua/img/article/7906/28_main.1485104455.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/28_tn.1485104455.jpg Другие Абрамова поедет со сборной на чемпионат мира, Виту Семеренко в этом сезоне точно не увидим

Глава украинского биатлона: "На чемпионате мира будем бороться за медали, в эстафете так точно"

Сегодня, 19:00

Абрамова поедет со сборной на чемпионат мира, Виту Семеренко в этом сезоне точно не увидим

Владимир Брынзак. Фото biathlon.com.ua
Владимир Брынзак. Фото biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился впечатлениями от эстафет на этапе Кубка мира в Антхольце и рассказал о том, что Ольга Абрамова будет как минимум запасной в украинской команде на чемпионате мира.

О женской эстафете

Если бы перед гонкой мне сказали, что мы станем четвертыми с таким составом – я бы не поверил. Если бы Пидгрушная и Варвинец были в боевом состоянии – было бы лучше.

Пидгрушная сама сказала, что если бы это были Олимпийские игры, то она бы побежала, а так перед чемпионатом мира нужно поберечь ее. У нее была 37,1 температура, можно было после гонки выпасть на 2-3 недели. Решили ее поберечь.

Ира Варвинец сейчас уже тренируется на лыжах, до этого просто крутила велосипед в отеле. Надеемся, что приведем ее в порядок к чемпионату мира.

О составе на чемпионат мира и Ольге Абрамовой

На чемпионат мира состав мужчин вы знаете, девушек, в принципе, тоже. Рассчитываем также на помощь Ольги Абрамовой. Суд в Лозанне должен скоро рассмотреть ее дело, мы считаем, что она невиновна и отстаиваем эту позицию. Абрамова на чемпионате мира будет как запасная точно, мы уже об этом общались с ее тренером.

Была тренировка, где бежала Валя Семеренко и Абрамова, и выиграла Абрамова. Разница у них были всего 7 секунд. На чемпионате мира будем бороться за медали, в эстафете так точно, а в индивидуальных гонках Джима тоже может побороться.

Виту в этом сезоне мы точно не увидим. Она сейчас в Тысовце, в понедельник приезжает к команде в Антхольц, где хочет пообщаться с тренерами на тему своего состояния.

О мужской эстафете

Мы уже привыкаем к четвертым местам у мужчин. У нас есть хороший тренер, есть серьезная четверка парней, которая и показывает результат.

Приняли решение не посылать Семакова на чемпионат Европы, он нам нужен на чемпионате мира, – сказал Брынзак в эфире "UA:Першого".
биатлон, Кубок мира по биатлону, Владимир Брынзак, чемпионат мира по биатлону

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XSport

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