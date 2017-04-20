Георгий Зантарая и 16-летняя Дарья Белодед завоевали "золото" чемпионата Европы по дзюдо

В первый день ЧЕ в Варшаве украинцы завоевали две золотые медали

В четверг украинские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в столице Польши Варшаве.

Георгий Зантарая завоевал "золото", став лучшим в весовой категории до 66 кг. В предварительном раунде Зантарая победил поляка Патрика Вавжичека, итальянца Маттео Медвеса и белоруса Дмитрия Минькова, а в полуфинале оказался сильнее словака Матея Поляка. За золото Георгий боролся с 22-летним словенцем Адрианом Гомбочем, который на Олимпийских играх в Рио боролся за бронзу, но остался без медали. За три минуты до конца украинец провел успешный бросок, уложив соперника на лопатки, и получил оценку иппон. Это позволило Зантарая второй раз в карьере стать чемпионом Европы. Первый раз Георгий выиграл золото континентального первенства в 2009-м в Роттердаме, но тогда он выступал в весовой категории до 60 кг. В это же дивизионе наш дзюдоист стал чемпионом мира в 2011-м.

Еще одну медаль для Украины – "золото" в весовой категории до 48 кг – завоевала 16-летняя Дарья Белодед. На пути к финалу Белодед одолела более опытных россиянку Марию Персидскую, сербку Милицу Николич и венгерку Еву Черновецки. В решающей схватке молодая украинка встретилась с еще одной россиянкой Ириной Долговой. В основное время соперницы не смогли выполнить результативных приемов, и судьба золота решалась на golden score. На 17-й секунде Дарья успешно бросила соперницу и стала чемпионкой Европы.

Напомним, что в сентябре 2016-го Белодед выиграла молодежный чемпионат Европы, на котором побеждала соперниц на 3-4 года старше. Накануне первенства в Варшаве 16-летняя киевлянка победила на престижном турнире в Чехии.

В этой весовой категории выступала еще одна украинка Марина Черняк, которая смогла добраться до схватки за бронзу. Однако побежденная Белодед в полуфинале венгерка Ева Черновецки оставила Черняк без награды.