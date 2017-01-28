Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали чемпионами Европы в танцах на льду (фото)

На чемпионате Европы по фигурному катанию сегодня были разыграны награды в танцаль на льду.

Лучшей танцевальной парой континента стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (189,67), второе место заняли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (186,64), с "бронзой" россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (186,56).

Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин заняли девятое место (154,65).