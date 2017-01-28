Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали чемпионами Европы в танцах на льду (фото)

Сегодня, 20:23

Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин заняли девятое место

На чемпионате Европы по фигурному катанию сегодня были разыграны награды в танцаль на льду.

Лучшей танцевальной парой континента стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (189,67), второе место заняли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (186,64), с "бронзой" россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (186,56).

Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин заняли девятое место (154,65).
Чемпионат Европы, фигурное катание

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Сегодня|Спорт

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