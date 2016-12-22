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Фуркад об обвинениях против России: "Я хочу наказания для людей, причастных к допингу" http://www.segodnya.ua/img/article/7822/44_main.1482440255.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/44_tn.1482440255.jpg Другие Из-за скандала Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира

Фуркад об обвинениях против России: "Я хочу наказания для людей, причастных к допингу"

Вчера, 22:53

Из-за скандала Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира

Симон Фуркад. Фото Instagram
Симон Фуркад. Фото Instagram

Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал итоги заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу о допинговых обвинениях против российских спортсменов.

Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017 в Острове, двое российских биатлонистов были отстранены, в отношении 29 начато расследование.

"Наказать болельщиков вместо реальных нарушителей... Что за санкции! Я хочу наказания для людей, причастных к допингу. Если доказательств нет, то зачем вести себя так, будто они есть, а если они есть, то давайте примем санкции.

Но не было необходимости создавать в последние несколько недель так много шума на пустом месте", – считает Фуркад-старший.
биатлон, Кубок мира по биатлону, Симон Фуркад

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