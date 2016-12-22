Фуркад об обвинениях против России: "Я хочу наказания для людей, причастных к допингу"
Из-за скандала Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира
Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал итоги заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу о допинговых обвинениях против российских спортсменов.
Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017 в Острове, двое российских биатлонистов были отстранены, в отношении 29 начато расследование.
"Наказать болельщиков вместо реальных нарушителей... Что за санкции! Я хочу наказания для людей, причастных к допингу. Если доказательств нет, то зачем вести себя так, будто они есть, а если они есть, то давайте примем санкции.
Но не было необходимости создавать в последние несколько недель так много шума на пустом месте", – считает Фуркад-старший.
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