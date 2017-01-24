Франция и Норвегия вышли в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Французы в четвертьфинале обыграли шведов, норвежцы – венгров
Сборная Франции по гандболу в четвертьфинальном матче домашнего чемпионата мира победила сборную Швеции со счетом 33:30. За выход в финал французы поборются с победителем матча Словения – Катар, который пройдет позже во вторник.
Сборная Норвегии также пробилась в полуфинал. В матче 1/4 финала норвежцы оказались сильнее команды Венгрии – 31:28. Следующим соперником скандинавов будет победитель матча Испания – Хорватия.
Франция – Швеция – 33:30 (15:16)
Норвегия – Венгрия – 31:28 (17:10)
Чемпионат мира по гандболу: расписание и результаты плей-офф
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