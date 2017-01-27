Евгения Медведева стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

Вчера, 23:53

Оценки фигуристки по сумме двух прокатов являются новым мировым рекордом

Пьедестал чемпионата Европы. Фото AFP
Пьедестал чемпионата Европы. Фото AFP

Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве.

В пятницу чемпионка Европы-2016, ранее ставшая первой в короткой программе, получила за произвольную программу 150,79 балла и с общим результатом 229,71 балла стала чемпионкой Европы. Оценки Медведевой за произвольную программу и по сумме двух прокатов являются новыми мировыми рекордами.

Второй стала еще одна представительница России Анна Погорилая, набравшая по сумме двух программ 211,39 балла.

"Бронзу" завоевала итальянка Каролина Костнер, получившая итоговые 210,52 балла.

Украинка Анна Хныченкова заняла 21-е место – 136,57 баллов.
Чемпионат Европы, фигурное катание

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Р-спорт

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