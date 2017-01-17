"Эксперты биатлона" впервые провели встречу фанатов биатлона во Львове (фото)

Впервые во Львове в The Unitas Pub в рамках социального спецпроекта "Эксперты биатлона-2" болельщики встретились с известными биатлонистами, призерами чемпионатов мира: Ириной Меркушиной и Сергеем Седневым. Вместе с фанатами спортсмены посмотрели и прокомментировали заключительные гонки пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В мужском пасьюте Дмитрий Пидручный и Артем Прима набрали зачетные баллы, закончив гонку на 18-м и 27-м месте соответственно, Сергей Семенов – 47-й.

"Гонка была интересная. Дмитрий Пидручный быстро стрелял первую стойку, немного халатно это сделал, поэтому занял невысокое место. Считаю, что при хорошей стрельбе, Дима был готов бороться за высокое место. Артем Прима немного продвинулся вперед, отстрелял хорошо, молодец. В целом ребята в среднем отработали, но думаю, что они двигаются в правильном направлении" – прокомментировал результаты мужской сборной Сергей Седнев.

В женской гонке преследования три украинки финишировали в тридцатке: Ирина Варвинец со стопроцентной стрельбой 20-я, Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко 23-я и 28-я, согласно протокола. Юлия Джима – вне очковой зоны 48-я.

"В целом девочки выступили нормально. Сожаление о выступлении Юлии Джимы компенсировала Ира Варвинец, которая стреляла чисто и отыграла много позиций – это достойно уважения. Немного лучше могла и Настя где-то стрельнуть, но у нее есть еще запас возрастной, она набирается опыта. Это для нее первый год, когда она практически каждую гонку Кубка мира должна бежать. Настя себя пробует, приноравливается, проведет работу над ошибками и извлечет пользу. Валя Семеренко возвратилась, стрельба стала лучше, и чувствует себя более уверенно. В национальном зачете среди женщин мы идем хорошо. Будем надеяться, что перед чемпионатом мира девчонки подтянут форму и достойно выступят на главном старте. У каждого из них резерв есть" – прокомментировала результаты женского пасьюта Ирина Меркушина.

И Сергею, и Ирине очень понравилась встреча с львовскими болельщиками.

"Я чувствовала себя хорошо в кругу таких людей. Действительно это биатлонная семья! Это же большое дело, если у болельщиков есть возможность пообщаться с теми, кто когда-то занимался биатлоном, встретиться с легендами спорта. Во время таких встреч создается общий интерес, мне очень понравилось, даже нет слов" – поделилась своими впечатлениями Ирина Меркушина.

"Встреча была классная, теплая. Не ожидал увидеть столько любителей биатлона. И хоть зал был не большой, сидели в тесном кругу, но для меня такая обстановка была абсолютно комфортной. Мне очень понравился просмотр, прием, как всё прошло. Много было болельщиков, и экспертов, как оказалось, больше, чем два. Всё прошло замечательно! Думаю, что стоит проводить такие встречи в биатлонных регионах. Проект "Эксперты биатлона" помогает расширять круг болельщиков и популяризировать биатлон в стране, и это здорово!" – отметил Сергей Седнев.

Встреча во Львове "Экспертов биатлона" состоялась впервые. Во время встречи состоялась автограф-сессия с известными спортсменами, прогнозирование, "живое" комментирование и батл-викторина на знание истории украинского биатлона. Победитель викторины получил приз от Сергея Седнева – биатлонную майку. Активные болельщики награждены ценными призами и подарками от проекта: фото-магниты, автографкарты и другие сувениры. Неожиданным сюрпризом стал розыгрыш для тех, кто не стал призером в прогнозировании. Случайным голосованием несчастливые счастливчики (как говорят в теннисе lucky loser) выиграли бибы Анастасии Меркушиной, предоставленные ее мамой Ириной и журналистом Костей Клименко.

Ведущая и руководитель проекта Алена Романова поблагодарила львовских болельщиков за помощь в организации ивента. А тернопольские поклонники биатлона во главе с Ириной Меркушиной пригласили проект "Эксперты биатлона-2" в Тернополь.