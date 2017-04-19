Экс-звезда НФЛ Аарон Эрнандес покончил жизнь самоубийством в тюрьме
Экс-футболист "Нью-Ингленда" отбывал пожизненное заключение за убийство
Бывший игрок клуба Национальной футбольной лиги "Нью-Ингленд Пэтриотс", на прошлой неделе праздновавший правовую победу, покончил жизнь самоубийством в тюрьме.
Исправительный отдел Массачусетса выступил с заявлением, что Эрнандес был обнаружен повешенным в своей камере в исправительном центре Souza Baranowski в Ширли, штат Массачусетс, примерно в 3:05 утра.
"Мистер Эрнандес отбывал наказание в одиночной камере общей группы поселения. Мистер Эрнандес повесился, используя простыню, прикрепленную к окну камеры. Мистер Эрнандес также попытался забаррикадировать дверь изнутри, используя различные предметы", – говорится в заявлении.
Аарон был доставлен в ближайшую больницу, где и скончался в 4:07 утра в среду. Полиция штата расследует инцидент.
На прошлой неделе Эрнандес был признан невиновным по обвинению в двойном убийстве, но до сих пор отбывал пожизненное без права досрочного освобождения за убийство Одина Ллойда в 2013 году.
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