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Два британских спринтера получили серьезные травмы в ДТП http://www.segodnya.ua/img/article/7895/51_main.1484757998.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/51_tn.1484757998.jpg Другие Легкоатлеты попали в аварию на острове Тенерифе

Два британских спринтера получили серьезные травмы в ДТП

Сегодня, 18:46

Легкоатлеты попали в аварию на острове Тенерифе

Найджел Левайн был чемпионом Европы. Фото thesun.co.uk
Найджел Левайн был чемпионом Европы. Фото thesun.co.uk

Два британских спринтера Джеймс Эллингтон и Найджел Левайн получили серьезные травмы в автокатастрофе на Тенерифе.

Сейчас оба спортсмена находятся в больнице в сознании и стабильном состоянии.

Левайн – чемпион Европы в эстафете и участник Лондона-2012, Эллингтон – двукратный чемпион Европы и участник Лондона-2012 и Рио-2016.
легкая атлетика, ДТП

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