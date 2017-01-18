Два британских спринтера получили серьезные травмы в ДТП
Легкоатлеты попали в аварию на острове Тенерифе
Два британских спринтера Джеймс Эллингтон и Найджел Левайн получили серьезные травмы в автокатастрофе на Тенерифе.
Сейчас оба спортсмена находятся в больнице в сознании и стабильном состоянии.
Левайн – чемпион Европы в эстафете и участник Лондона-2012, Эллингтон – двукратный чемпион Европы и участник Лондона-2012 и Рио-2016.
Вы сейчас просматриваете новость "Два британских спринтера получили серьезные травмы в ДТП". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии