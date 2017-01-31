Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться 10 лет

Сегодня, 14:37

Глава Европейской легкоатлетической ассоциации серьезно взялся за мошенников

Допинг-пробы будут хранить долго. Фото AFP
Допинг-пробы будут хранить долго. Фото AFP

Допинг-пробы европейских легкоатлетов теперь будут храниться не менее 10 лет. Об этом заявил президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свейн Арне Хансен.

"Мы не хотим, чтобы мошенники чувствовали себя в безопасности лишь потому, что не были пойманы сразу же", – сказал Хансен.

Ранее Международный олимпийский комитет провел четыре волны перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

По итогам двух первых волн перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у 98 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 (60 положительных проб) и ОИ-2012 (38). При этом отмечалось, что по итогам второй волны положительный результат дали тесты 23 медалистов Игр. Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

Об итоговых результатах третьей и четвертой волн не сообщалось.
легкая атлетика, допинг

Вы сейчас просматриваете новость "Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться 10 лет". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Болт и Картер. Фото AFP

Усейн Болт вернул золотую медаль с Олимпиады-2008

27 Января, 21:48

Ямайка лишена награды в эстафете из-за позитивной допинг-пробы

Другие

Станислав Чадович. Фото pressball.by

Тяжелоатлет из Беларуси за попытку подмены допинг-пробы дисквалифицирован на четыре года

26 Января, 22:17

Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович нарушил правила летом перед Олимпиадой-2016

Другие

Дмитрий Труненков. Фото Крайспорт

Чемпион Олимпиады-2014 из России дисквалифицирован на четыре года

Сегодня, 11:07

Разгоняющий Труненков стал олимпийским чемпионом Игр-2014 в составе четверки

Покер

Фото AFP

Россию лишили уже 19 медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб

25 Января, 19:59

МОК перепроверил 1243 пробы, 98 из которых оказались положительными

Другие

Фото AFP

Неожиданный приезд допинг-офицеров вызвал массовое снятие атлетов с турнира в России

25 Января, 18:25

Ожидалось, что забег соберет более 150 человек, а в итоге на старт вышло всего 10 участников

Другие

Прыгун в высоту Иван Ухов. Фото rusathletics.com

В России спортсмены массово снялись с соревнований после новости о допинг-контроле

24 Января, 22:19

Легкоатлеты начали сниматься с одного из этапов зимнего тура

Другие

Перед Россией хотят закрыть олимпийские двери

В Германии призвали не допустить Россию к двум ближайшим Олимпиадам

23 Января, 13:33

Глава ОК Херманн считает, что должна быть нулевая терпимость к поддержке допинга

Мир

Фото AFP

Китайские штангистки лишены золотых медалей Олимпиады-2008 за допинг

12 Января, 22:01

Результаты еще пятерых спортсменов на Играх в Пекине и Лондоне аннулированы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования