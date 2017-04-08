Дмитрий Чумак выиграл "серебро" чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Наш спортсмен был третьим в рывке и первым в толчке

Украинец Дмитрий Чумак завоевал "серебро" в весовой категории до 94 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в хорватском Сплите.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 на континентальном первенстве завоевал малую "бронзу" в рывке, подняв 174 кг и малое "золото" в толчке – 214 кг.

В двоеборье украинский штангист стал вторым. Суммарный результат Чумака оказался таким же, как и у победителя россиянина Адама Малигова – 388 кг. Однако российский спортсмен стал первым, затратив меньше попыток. "Бронзу" завоевал литовский штангист Ауримас Диджбалис - 386 кг (181+205).