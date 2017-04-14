Чемпионка по фитнес-бикини поделилась селфи из женской раздевалки

Абсолютная чемпионка Украины WАBBA 2016 фитнес-бикини Марина Андриенко продолжает подготовку своей фигуры к лету. В одной из социальных сетей Марина поделилась селфи из женской раздевалки одного из фитнес-клубов.

Возлюби салат и обезжиренный творог как саму себя. Да возрадуйся сырой морковке ибо лето скоро. Во имя огурцов, капусты и святой минералки. Кефир", – подписала фото спортсменка.

Марина Андриенко – чемпионка Украины 2016 года в категории свыше 168 см.