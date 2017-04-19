Чемпионка по фитнес-бикини поделилась фото в леопардовом купальнике

Сегодня, 13:12

Марина Андриенко порадовала поклонников новым фото в Instagram

Марина Андриенко. Фото Instagram
Марина Андриенко. Фото Instagram

Абсолютная чемпионка Украины WАBBA 2016 фитнес-бикини Марина Андриенко продолжает подготовку своей фигуры к лету. Ранее в одной из социальных сетей Марина поделилась селфи из женской раздевалки одного из фитнес-клубов, а сегодня показала фото, которое сделала ее дочь Арина.

"Арина, сфотографируй маму", – подписала спортсменка фото, на котором она направляется к джакузи в леопардовом бикини.

Марина Андриенко – чемпионка Украины 2016 года в категории свыше 168 см.

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фитнес-бикини, WAGs, Марина Андриенко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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