Чемпионка по фитнес-бикини поделилась фото в леопардовом купальнике

Абсолютная чемпионка Украины WАBBA 2016 фитнес-бикини Марина Андриенко продолжает подготовку своей фигуры к лету. Ранее в одной из социальных сетей Марина поделилась селфи из женской раздевалки одного из фитнес-клубов, а сегодня показала фото, которое сделала ее дочь Арина.

"Арина, сфотографируй маму", – подписала спортсменка фото, на котором она направляется к джакузи в леопардовом бикини.

Марина Андриенко – чемпионка Украины 2016 года в категории свыше 168 см.