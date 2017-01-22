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Чемпионат мира по гандболу: расписание и результаты плей-офф http://www.segodnya.ua/img/article/7905/61_main.1485076776.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/61_tn.1485076776.jpg Другие В 1/4 финала уже вышли сборные Норвегии, Франции, Словении и Испании

Чемпионат мира по гандболу: расписание и результаты плей-офф

Сегодня, 11:19

В 1/4 финала уже вышли сборные Норвегии, Франции, Словении и Испании

Словения в 1/8 финала обыграла российскую сборную. Фото AFP
Словения в 1/8 финала обыграла российскую сборную. Фото AFP

Чемпионат мира-2017 по гандболу среди мужских команд проходит во Франции.

1/8 ФИНАЛА

21 января:

17:00 Норвегия – Македония – 34:24
19:00 Франция – Исландия – 31:25
21:45 Россия – Словения – 26:32
21:45 БразилияИспания – 27:28

22 января:

17:00 Беларусь – Швеция
17:00 Венгрия – Дания
19:00 Германия – Катар
21:45 Хорватия – Египет

1/4 ФИНАЛА

24 января:

18:00 Норвегия – Венгрия/Дания
20:00 Франция – Беларусь/Швеция
21:45 Словения – Германия/Катар
21:45 Испания – Хорватия/Египет

1/2 ФИНАЛА

26 января 21:45
27 января 21:45

ФИНАЛ

29 января 18:30
гандбол, чемпионат мира по гандболу

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Источник:

Сегодня|Спорт

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