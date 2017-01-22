Чемпионат мира по гандболу: расписание и результаты плей-офф http://www.segodnya.ua/img/article/7905/61_main.1485076776.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/61_tn.1485076776.jpg 2017-01-22T11:19:32+02:00 Другие В 1/4 финала уже вышли сборные Норвегии, Франции, Словении и Испании

Чемпионат мира по гандболу: расписание и результаты плей-офф Сегодня, 11:19 Просмотров: ... В 1/4 финала уже вышли сборные Норвегии, Франции, Словении и Испании Словения в 1/8 финала обыграла российскую сборную. Фото AFP Чемпионат мира-2017 по гандболу среди мужских команд проходит во Франции. 1/8 ФИНАЛА 21 января:



17:00 Норвегия – Македония – 34:24

19:00 Франция – Исландия – 31:25

21:45 Россия – Словения – 26:32

21:45 Бразилия – Испания – 27:28 22 января: 17:00 Беларусь – Швеция

17:00 Венгрия – Дания

19:00 Германия – Катар

21:45 Хорватия – Египет 1/4 ФИНАЛА

24 января: 18:00 Норвегия – Венгрия/Дания

20:00 Франция – Беларусь/Швеция

21:45 Словения – Германия/Катар

21:45 Испания – Хорватия/Египет 1/2 ФИНАЛА 26 января 21:45

27 января 21:45 ФИНАЛ 29 января 18:30 Опрос гандбол, чемпионат мира по гандболу Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионат мира по гандболу: расписание и результаты плей-офф". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости" Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter