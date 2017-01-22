Чемпионат мира по гандболу: расписание и результаты плей-офф
В 1/4 финала уже вышли сборные Норвегии, Франции, Словении и Испании
Чемпионат мира-2017 по гандболу среди мужских команд проходит во Франции.
1/8 ФИНАЛА
21 января:
17:00 Норвегия – Македония – 34:24
19:00 Франция – Исландия – 31:25
21:45 Россия – Словения – 26:32
21:45 Бразилия – Испания – 27:28
22 января:
17:00 Беларусь – Швеция
17:00 Венгрия – Дания
19:00 Германия – Катар
21:45 Хорватия – Египет
1/4 ФИНАЛА
24 января:
18:00 Норвегия – Венгрия/Дания
20:00 Франция – Беларусь/Швеция
21:45 Словения – Германия/Катар
21:45 Испания – Хорватия/Египет
1/2 ФИНАЛА
26 января 21:45
27 января 21:45
ФИНАЛ
29 января 18:30
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