Чемпионат Европы по фигурному катанию: украинский дуэт набрал рекордные для себя баллы (фото)

Вчера, 19:21

Максим Никитин и Александра Назарова показали в короткой программе рекордный для себя результат – 63,36 балла

Максим Никитин и Александра Назарова. Фото AFP
Максим Никитин и Александра Назарова. Фото AFP

На чемпионате Европы по фигурному катанию в чешской Остраве прошла короткая программа в танцах на льду, где Украина представлена дуэтом Максим Никитин и Александра Назарова.

Первыми в короткой программе стали итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (76,65), второй результат показали россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (76,18), а на третьей строчке расположились французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).

Украинские фигуристы идут на девятом месте. Никитин и Назарова показали в короткой программе рекордный для себя результат – 63,36 балла.

Произвольную программу танцевальные пары представят 28 января.

Выступление украинской пары:

0010_47

0011_39

0012_38
фигурное катание, Максим Никитин, Екатерина Боброва, Александра Назарова

Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионат Европы по фигурному катанию: украинский дуэт набрал рекордные для себя баллы (фото)". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Максим Никитин и Александра Назарова. Фото ufsf.com.ua

Сегодня стартует чемпионат Европы по фигурному катанию: украинцы выступят в трех видах

25 Января, 10:14

В среду в чешской Остраве начинается чемпионат Европы по фигурному катанию, который продлится до воскресенья

Украина

На киевском льду. Александра и Максим - чемпионы Украины-2016. Фото ufsf.com.ua

Лучшие танцоры Украины - о тренировках в США и программах на сезон

28 Декабря 2016, 10:02

Назарова и Ниитин рассказали нам, какой маскарад на льду устраивает им наставник и почему они не следуют тенденциям фигурного катания

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования