Чемпионат Европы по фигурному катанию: украинский дуэт набрал рекордные для себя баллы (фото)

Максим Никитин и Александра Назарова показали в короткой программе рекордный для себя результат – 63,36 балла

На чемпионате Европы по фигурному катанию в чешской Остраве прошла короткая программа в танцах на льду, где Украина представлена дуэтом Максим Никитин и Александра Назарова.

Первыми в короткой программе стали итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (76,65), второй результат показали россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (76,18), а на третьей строчке расположились французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).

Украинские фигуристы идут на девятом месте. Никитин и Назарова показали в короткой программе рекордный для себя результат – 63,36 балла.

Произвольную программу танцевальные пары представят 28 января.

Выступление украинской пары: