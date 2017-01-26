Чемпионат Европы по фигурному катанию: украинский дуэт набрал рекордные для себя баллы (фото)
Максим Никитин и Александра Назарова показали в короткой программе рекордный для себя результат – 63,36 балла
На чемпионате Европы по фигурному катанию в чешской Остраве прошла короткая программа в танцах на льду, где Украина представлена дуэтом Максим Никитин и Александра Назарова.
Первыми в короткой программе стали итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (76,65), второй результат показали россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (76,18), а на третьей строчке расположились французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).
Украинские фигуристы идут на девятом месте. Никитин и Назарова показали в короткой программе рекордный для себя результат – 63,36 балла.
Произвольную программу танцевальные пары представят 28 января.
Выступление украинской пары:
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