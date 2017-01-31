Чемпион Олимпиады-2014 из России дисквалифицирован на четыре года
Разгоняющий Труненков стал олимпийским чемпионом Игр-2014 в составе четверки
Чемпион Олимпиады-2014 в Сочи российский бобслеист Дмитрий Труненков дисквалифицирован на четыре года из-за нарушений антидопинговых правил.
Дисквалификация ведет свой отчет с 19 апреля 2016 года. Такая мера принята Федерацией бобслея России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА за нарушение общероссийских антидопинговых правил.
Разгоняющий Труненков стал олимпийским чемпионом Игр-2014 в составе четверки Александра Зубкова. Он также дважды завоевывал "серебро" чемпионатов мира. В августе 2016 года Труненков завершил карьеру.
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