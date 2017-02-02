Цель на сезон у Богдана Бондаренко – чемпионат мира в августе
Легкоатлет признан лучшим спортсменом Харьковской области
Известного украинского легкоатлета Богдана Бондаренко признали лучшим спортсменом Харьковской области в 2016 году, а его отца Виктора – лучшим тренером. Напомним, что последние два года прыгун в высоту признается лучшим легкоатлетом Украины.
В прошлом году Богдан завоевал для Украины бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, за что президент Украины наградил его орденом "За заслуги II степени". В декабре облсовет присвоил Бондаренко звание Почетного гражданина Харьковской области.
Все украинские результаты Олимпиады-2016 в Рио
Останавливаться на достигнутом спортсмен не собирается. Как рассказал нам Виктор Бондаренко, Богдан готовится к новому сезону. Главная его цель – успешное выступление на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в августе в Лондоне.
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