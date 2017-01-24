Бразильцы хотят отобрать у российских волейболистов "золото" Олимпиады-2012

Легендарный бразильский волейболист Жиба в эфире GloboEsporte заявил, что семь игроков сборной России на Олимпийских играх-2012 в Лондоне находились под воздействием допинга. Он также добавил, что сделает все возможное, чтобы отобрать у россиян "золото" Игр и передать его Бразилии, которая проиграла в финале – 2:3.

Международная федерация волейбола уже прокомментировала заявление Жибы, отметив, что не располагает подобной информацией. Не упомянуты имена российских волейболистов и в докладе Макларена среди положительных допинг-проб лондонских Игр. Кроме того, распределение олимпийских медалей – это прерогатива Международного олимпийского комитета.

Однако Жиба не намерен сдаваться. Он намерен лично поехать в Швейцарию, в штаб-квартиру Международной федерации волейбола, и обсудить проблему с допингом российских волейболистов на Играх-2012.