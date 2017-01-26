Болт лишился "золота" Олимпиады-2008 из-за допинга у его соотечественника

Вчера, 17:22

Результат ямайской команды в эстафетной гонке аннулирован

Усейн Болт. Фото AFP
Усейн Болт. Фото AFP

Международный олимпийский комитет при перепроверке допинг-проб Олимпиады 2008 года в Пекине обнаружил в анализах ямайца Несты Картера запрещенное вещество, лишив его и трех его соотечественников золотой медали в эстафете 4Х100 метров, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

"Неста Картер, выигравший мужскую эстафету 4х100 метров, дисквалифицирован с Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Повторный анализ образцов дал положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин", – говорится в заявлении МОК.

Согласно решению организации, результат всей команды аннулирован, а четверо бегунов должны вернуть свои золотые медали, завоеванные в эстафете.

Среди наказанных и Усейн Болт, который лишился одной из девяти своих золотых медалей Олимпиад.
легкая атлетика, Усейн Болт, допинг, Олимпиада-2008

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Интерфакс

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