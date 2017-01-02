Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости спорта
Болельщики выбрали команду года в Украине в 2016 году http://www.segodnya.ua/img/article/7851/76_main.1483357234.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/76_tn.1483357234.jpg Другие Лучшей командой прошлого года стал донецкий "Шахтер", дошедший до полуфинала Лиги Европы и уверенно лидирующий в чемпионате Украины

Болельщики выбрали команду года в Украине в 2016 году

Сегодня, 17:58

Лучшей командой прошлого года стал донецкий "Шахтер", дошедший до полуфинала Лиги Европы и уверенно лидирующий в чемпионате Украины

&quot;Шахтер&quot; - команда 2016 года по версии болельщиков. Фото AFP
"Шахтер" - команда 2016 года по версии болельщиков. Фото AFP

Накануне Нового года на нашем сайте стартовал опрос на звание лучшей украинской спортсменки 2016 года. На это звание претендовали пять команд: женская сборная Украины по фехтованию, "Шахтер", женская сборная Украины по баскетболу, сборная Украины по хоккею и сборная Украины по шахматам.

С результатом 45% голосов победил "Шахтер". "Горняки" весь год здорово выступают в еврокубках. В сезоне-2015/16 дошли до полуфинала Лиги Европы, где уступили лишь победителю турнира. А в этом сезоне выиграли все шесть матчей на групповом этапе. В чемпионате Украины у "Шахтера" дела идут еще лучше – 13 очков преимущества над "Динамо" и вопрос с золотыми наградами практически закрыт.

Второе место (22%) заняла женская сборная Украины по фехтованию на саблях. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро медали для Украины были редкостью. Саблистки были одними из фавориток турнира. От них дома ждали "золото", получилось "серебро". Но провалом это назвать язык не повернется.

Третье место – у женской сборной Украины по баскетболу, которая набрала 15% голосов. Девушки на одном дыхании прошли отбор на чемпионат Европы-2017. В группе украинки дважды катком проехались по чемпионкам Евробаскета-2015 и бронзовым призеркам Рио-2016 сербкам.

Четвертое место заняла сборная Украины по шахматам – 11% голосов. Наши гроссмейстеры блестяще сыграли на Шахматной Олимпиаде в Баку. Мужская команда лишь по дополнительным показателям уступила США и заняла второе место. А девушки выиграли бронзовые награды. Вместе же сборная Украины завоевала Кубок Гаприндашвили, как лучшая команда Олимпиады.

Пятое место – у сборной Украины по хоккею (7%). Хоккеисты стали на шаг ближе к топ-дивизиону. Заняли первое место в дивизионе IВ, опередив Британию, Литву, Хорватию, Эстонию и Румынию. Теперь весной в Киеве будут сражаться за выход в элиту.
опрос, Шахтер Донецк

Вы сейчас просматриваете новость "Болельщики выбрали команду года в Украине в 2016 году". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Претендентки на звание спортсменки 2016 года: Ризатдинова, Свитолина, Харлан. Фото AFP

Опрос: спортсменка 2016 года в Украине

31 Декабря 2016, 18:44

Проголосуйте за лучшую, по вашему мнению, спортсменку уходящего года. Претендентки: Харлан, Ризатдинова, Свитолина

Другие

Опрос: разочарование года в украинском спорте

Опрос: разочарование года в украинском спорте

31 Декабря 2016, 13:08

Выберите главное разочарование 2016 года в украинском спорте

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.