Болельщики выбрали команду года в Украине в 2016 году

Лучшей командой прошлого года стал донецкий "Шахтер", дошедший до полуфинала Лиги Европы и уверенно лидирующий в чемпионате Украины

Накануне Нового года на нашем сайте стартовал опрос на звание лучшей украинской спортсменки 2016 года. На это звание претендовали пять команд: женская сборная Украины по фехтованию, "Шахтер", женская сборная Украины по баскетболу, сборная Украины по хоккею и сборная Украины по шахматам.

С результатом 45% голосов победил "Шахтер". "Горняки" весь год здорово выступают в еврокубках. В сезоне-2015/16 дошли до полуфинала Лиги Европы, где уступили лишь победителю турнира. А в этом сезоне выиграли все шесть матчей на групповом этапе. В чемпионате Украины у "Шахтера" дела идут еще лучше – 13 очков преимущества над "Динамо" и вопрос с золотыми наградами практически закрыт.

Второе место (22%) заняла женская сборная Украины по фехтованию на саблях. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро медали для Украины были редкостью. Саблистки были одними из фавориток турнира. От них дома ждали "золото", получилось "серебро". Но провалом это назвать язык не повернется.

Третье место – у женской сборной Украины по баскетболу, которая набрала 15% голосов. Девушки на одном дыхании прошли отбор на чемпионат Европы-2017. В группе украинки дважды катком проехались по чемпионкам Евробаскета-2015 и бронзовым призеркам Рио-2016 сербкам.

Четвертое место заняла сборная Украины по шахматам – 11% голосов. Наши гроссмейстеры блестяще сыграли на Шахматной Олимпиаде в Баку. Мужская команда лишь по дополнительным показателям уступила США и заняла второе место. А девушки выиграли бронзовые награды. Вместе же сборная Украины завоевала Кубок Гаприндашвили, как лучшая команда Олимпиады.

Пятое место – у сборной Украины по хоккею (7%). Хоккеисты стали на шаг ближе к топ-дивизиону. Заняли первое место в дивизионе IВ, опередив Британию, Литву, Хорватию, Эстонию и Румынию. Теперь весной в Киеве будут сражаться за выход в элиту.