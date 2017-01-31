Бейсболист попал в смертельное ДТП с полицейской машиной (видео)
Неизвестный угнал полицейский автомобиль и сразу же попал в аварию
Новичком бейсбольного клуба "Атланта Брэйвз" Шон Родригес вместе со свей семьей стал участником смертельного ДТП с участием угнанного полицейского автомобиля.
Неизвестный угнал транспортное средство, пока полицейские осматривали оставленную сумку в одном из ресторанов.
Однако не успел угонщик проехать несколько сотен метров, как его транспортное средство вылетело на встречную полосу, зацепило легковушку и уже на перекрестке врезалось в внедорожник спортсмена.
От удара полицейское авто сплющилось и загорелось, а сам угонщик погиб на месте. Родригес отделался мелкими ссадинами, а вот его жену с переломом бедренной и берцовой кости и двух малолетних детей пришлось госпитализировать.
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