Бейсболист попал в смертельное ДТП с полицейской машиной (видео)

Неизвестный угнал полицейский автомобиль и сразу же попал в аварию

Новичком бейсбольного клуба "Атланта Брэйвз" Шон Родригес вместе со свей семьей стал участником смертельного ДТП с участием угнанного полицейского автомобиля.

Неизвестный угнал транспортное средство, пока полицейские осматривали оставленную сумку в одном из ресторанов.

Однако не успел угонщик проехать несколько сотен метров, как его транспортное средство вылетело на встречную полосу, зацепило легковушку и уже на перекрестке врезалось в внедорожник спортсмена.

От удара полицейское авто сплющилось и загорелось, а сам угонщик погиб на месте. Родригес отделался мелкими ссадинами, а вот его жену с переломом бедренной и берцовой кости и двух малолетних детей пришлось госпитализировать.