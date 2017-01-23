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"Атланта" и "Нью-Ингленд" сыграют в Супербоуле-2017 http://www.segodnya.ua/img/article/7907/20_main.1485155984.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/20_tn.1485155984.jpg Другие Финальный матч по американскому футболу пройдет 5 февраля в Хьюстоне

"Атланта" и "Нью-Ингленд" сыграют в Супербоуле-2017

Сегодня, 10:01

Финальный матч по американскому футболу пройдет 5 февраля в Хьюстоне

&quot;Атланта&quot; вбегает в финал. Фото AFP
"Атланта" вбегает в финал. Фото AFP

"Атланта Фэлконс" стала соперником "Нью-Ингленд Пэтриотс" по Супербоулу-2017, финальному матчу сезона по американскому футболу в НФЛ.

"Атланта" в воскресенье в финале Национальной конференции (NFC) обыграла "Грин Бэй" – 44:21. "Нью-Ингленд" в финале Американской конференции (AFC) был сильнее "Питтсбурга" – 36:17.

Квотербек "Пэтриотс" Том Брэди вывел свою команду в Супербоул уже в седьмой раз в карьере. В четырех его "Нью-Ингленд" побеждал. "Атланта", ведомая квотербеком Мэттом Райаном, сыграет в Супербоуле всего во второй раз в своей истории. В 1998 году команда уступила в главном матче сезона.

"Супербоул", 51-й по счету, пройдет 5 февраля в Хьюстоне.
американский футбол, супербоул

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Источник:

Р-спорт

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