Александр Белинский завоевал вторую "бронзу" на Универсиаде
Наш спортсмен занял третье место в гигантском слаломе
Свою вторую награду всемирной зимней Универсиады сегодня завоевал украинский сноубордист Александр Белинский. И снова "бронза".
После вчерашнего третьего места в параллельном гигантском слаломе, сегодня Белинский финишировал третьим в гигантском слаломе.
На этот момент у сборной Украины уже четыре награды – одна серебряная и три бронзовых.
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