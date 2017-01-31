Александр Белинский завоевал вторую "бронзу" на Универсиаде

Наш спортсмен занял третье место в гигантском слаломе

Свою вторую награду всемирной зимней Универсиады сегодня завоевал украинский сноубордист Александр Белинский. И снова "бронза".

После вчерашнего третьего места в параллельном гигантском слаломе, сегодня Белинский финишировал третьим в гигантском слаломе.

На этот момент у сборной Украины уже четыре награды – одна серебряная и три бронзовых.