Александр Белинский завоевал вторую "бронзу" на Универсиаде

Сегодня, 13:00

Наш спортсмен занял третье место в гигантском слаломе

Украинская группа поддержки Белинского. Фото almaty2017.com
Украинская группа поддержки Белинского. Фото almaty2017.com

Свою вторую награду всемирной зимней Универсиады сегодня завоевал украинский сноубордист Александр Белинский. И снова "бронза".

После вчерашнего третьего места в параллельном гигантском слаломе, сегодня Белинский финишировал третьим в гигантском слаломе.

На этот момент у сборной Украины уже четыре награды – одна серебряная и три бронзовых.
сноуборд, Универсиада

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Сегодня|Спорт

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