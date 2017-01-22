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25-летний бейсболист погиб в автокатастрофе

Сегодня, 21:27

Спортсмен находился в автомобиле один

Фото twitter
Фото twitter

25-летний питчер "Канзас Сити" Йордан Вентура погиб в автокатастрофе. Инцидент произошел на его родине в Доминиканской Республике. Отмечается, что Вентура находился в автомобиле один.

- Наши молитвы с семьей Йордано. Мы оплакиваем его гибель, – отметил генеральный менеджер клуба Дайтон Мур. – Он был так молод и талантлив. Мы пройдем через эту потерю всей организацией. Сейчас же мы должны оплакать его гибель и вспомнить о его жизни.

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ДТП, бейсбол

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СЭ

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