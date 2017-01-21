22 российских биатлониста оправданы по делу о допинге

Дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за отсутствия доказательств, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

В субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

"22 российских спортсмена действительно оправданы. До 5 февраля мы дадим объяснения по оставшимся семерым", – сказал Кравцов.

Таким образом, в настоящее время расследование продолжается в отношении семи российских биатлонистов.

В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.