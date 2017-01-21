Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости спорта
22 российских биатлониста оправданы по делу о допинге http://www.segodnya.ua/img/article/7905/13_main.1485030737.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/13_tn.1485030737.jpg Другие Международный союз биатлонистов закрыл дела по 22 россиянам из-за отсутствия доказательст

22 российских биатлониста оправданы по делу о допинге

Сегодня, 22:32

Международный союз биатлонистов закрыл дела по 22 россиянам из-за отсутствия доказательст

Российские биатлонисты оправданы из-за отсутствия доказательств вины. Фото AFP
Российские биатлонисты оправданы из-за отсутствия доказательств вины. Фото AFP

Дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за отсутствия доказательств, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

В субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

"22 российских спортсмена действительно оправданы. До 5 февраля мы дадим объяснения по оставшимся семерым", – сказал Кравцов.

Таким образом, в настоящее время расследование продолжается в отношении семи российских биатлонистов.

В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.
допинг, WADA, биатлонистка, биатлонист

Вы сейчас просматриваете новость "22 российских биатлониста оправданы по делу о допинге". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

В России существовала государственная поддержка допинг-системы. Фото AFP

В США вышел новый фильм о применении допинга российскими спортсменами

Сегодня, 10:45

Родченков создал систему покрытия применения допинга, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей в Сочи-2014

Другие

Биатлонисты решили сами бороться против допинга. Фото AFP

Штраф в миллион долларов и отстранение от Олимпиады - шесть жестких требований биатлонистов

18 Января, 16:20

170 спортсменов выступили за радикальное ужесточение антидопинговых правил

Мир

Биатлонисты требуют решительных действий по борьбе с допингом. Фото AFP

170 биатлонистов подписались под требованием отстранить российских спортсменов

15 Января, 11:37

Биатлонисты требуют решительных действий по борьбе с допингом

Мир

Фото AFP

Двукратная олимпийская чемпионка заговорила о наказании для россиян за допинг

12 Января, 23:00

Магдалена Нойнер считает, что россиян следует наказать, если подозрения подтвердятся

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.