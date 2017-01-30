12 гонщиков использовали скрытые моторы на "Тур де Франс" в 2015 году

Сегодня, 16:46

Увеличение веса велосипедов команды объясняли желанием улучшить аэродинамику на трассе

Фото AFP
Фото AFP

Бывший директор отдела контроля Французского антидопингового агентства Жан-Пьер Верди считает, что на "Тур де Франс" последних лет гонщики использовали скрытые моторы.

"Три-четыре года назад мне рассказали про использование моторов. И в 2014 году мне говорили об их использовании, и в 2015 были жалобы, и я сказал, что нужно предпринять что-то", – сказал Верди.

Верди заявил, что обладает информацией, которую ему предоставили различные источники, в том числе руководство команд и гонщики, о том, что 12 спортсменов использовали скрытые моторы во время "Тур де Франс" в 2015 году.

Сообщается, что на "Туре"-2015 только у британской Sky в командной разделке велосипеды были тяжелее на 800 грамм. По мнению трехкратного победителя многодневки Грега Лемонда, этот факт вызывает подозрения. В команде увеличение веса велосипедов объяснили желанием улучшить аэродинамику на трассе.
Велоспорт, Тур де франс

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