За выход в элиту мирового хоккея Украине обещают 100 тысяч долларов

Сегодня в Киеве на площади перед Дворцом спорта откроется хоккейный городок с игровыми зонами, фан-шопами и фуд-кортами, а уже в субботу во Дворце Украина проведет первый поединок ЧМ в Дивизионе 1А с Венгрией (13:30). Вчера первыми из иностранных команд лед арены опробовали корейцы. Остальные соперники прилетают сегодня: в обед - Австрия и Польша, затем, чуть позже - Венгрия, и уже вечером в Борисполе приземлится фаворит мира - Казахстан.

Австрийцы в Киеве выступят без трех игроков НХЛ: форварда "Рейнджерс" Грабнера, играющего в плей-офф, а также нападающих "Филадельфии" – Раффля и "Флориды" - Ванека. Украине не поможет 18-летний защитник Игорь Мережко, который со своим "Летбридж Харрикейнс" пробился в полуфинал плей-офф заокеанской юниорской лиги WHL.

Две лучшие команды ЧМ, которые и выйдут в топ-дивизион, на двоих получат от Международной федерации около 35 000 швейцарских франков (победитель - большую часть). Но есть стимулы и от нацфедераций. Так, в прошлом году за победу на ЧМ в Дивизионе 1В, по нашей информации, каждый из украинцев получил по $2000. А за выход в элитный дивизион "сине-желтым" пообещали порядка $100 000 на команду. Премиальными должны обеспечить ФХУ и спонсоры.