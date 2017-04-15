Юниорская сборная Украины с победы начала выступления на чемпионате мира

Сегодня, 21:13

Наши хоккеисты в первом матче обыграли Италию

Удачный старт. Фото ФХУ
Удачный старт. Фото ФХУ

Сегодня в словенском Бледе стартовал чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B (U18).

В своем стартовом поединке сборная Украины обыграла Италию – 4:2 (1:0, 0:2, 3:0).

Наши следующие матчи: Польша (16.04), Япония (18.04), Австрия (19.04), Словения (21.04).

В дивизион 1А выйдет победитель группы. Худшая команда понизится в классе.
хоккей, чемпионат мира по хоккею

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Сегодня|Спорт

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