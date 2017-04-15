Юниорская сборная Украины с победы начала выступления на чемпионате мира http://www.segodnya.ua/img/article/10132/55_main.1492280007.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10132/55_tn.1492280007.jpg 2017-04-15T21:13:26+03:00 Хоккей Наши хоккеисты в первом матче обыграли Италию

Юниорская сборная Украины с победы начала выступления на чемпионате мира Сегодня, 21:13 Просмотров: ... Наши хоккеисты в первом матче обыграли Италию Удачный старт. Фото ФХУ Сегодня в словенском Бледе стартовал чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B (U18). В своем стартовом поединке сборная Украины обыграла Италию – 4:2 (1:0, 0:2, 3:0). Наши следующие матчи: Польша (16.04), Япония (18.04), Австрия (19.04), Словения (21.04). В дивизион 1А выйдет победитель группы. Худшая команда понизится в классе. Опрос хоккей, чемпионат мира по хоккею Вы сейчас просматриваете новость "Юниорская сборная Украины с победы начала выступления на чемпионате мира". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости" Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter