Юниорская сборная Украины с победы начала выступления на чемпионате мира
Наши хоккеисты в первом матче обыграли Италию
Сегодня в словенском Бледе стартовал чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B (U18).
В своем стартовом поединке сборная Украины обыграла Италию – 4:2 (1:0, 0:2, 3:0).
Наши следующие матчи: Польша (16.04), Япония (18.04), Австрия (19.04), Словения (21.04).
В дивизион 1А выйдет победитель группы. Худшая команда понизится в классе.
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