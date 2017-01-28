Вратарь НХЛ подарил мальчику новую хоккейную форму взамен украденной

Голкипер клуба НХЛ "Филадельфия" Стив Мэйсон подарил новую форму мальчику, у которого была украдена вратарская экипировка.

Юного голкипера зовут Джейк Меттис, он выступает за юниорскую команду "Бельвиль Буллз". 23 января он попал в аварию вместе со своим отцом, в результате которой была украдена его вратарская форма.

Поскольку экипировка стоит немалых средств, родители мальчика решили воспользоваться помощью общественности и создали специальный банковский счет, на который все желающие могли отправлять деньги.

Как только Мэйсон узнал об этой истории, он связался с семьей мальчика и предложил полностью возместить всю украденную экипировку. Отмечается, что новую форму юниор сможет получить 4 февраля.

Стив Мэйсон выступает за "Филадельфию" с 2013 года. На данный момент клуб из Пенсильвании занимает седьмое место в Восточной конференции и сохраняет неплохие шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.