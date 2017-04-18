В субботу сборная Украины стартует на чемпионате мира по хоккею: анализ состава

С 22-го по 28 апреля в киевском Дворце спорта Украина будет принимать второй взрослый чемпионат мира – в Дивизионе 1А. За путевку в элиту "сине-желтые" поспорят с Казахстаном и Венгрией, только в прошлом году вылетевшими оттуда, а также с Польшей, Австрией и Кореей. Под руководством Савицкого Украина в 2016-м выбралась из Дивизиона 1В, но провалила отбор на ОИ-2018. Все билеты на матчи "сине-желтых" продали в январе, и родные стены должны помочь, но из-за травм в команде, набранной в основном из финалистов ЧУ "Донбасса" и "Кременчуга" (15 и 14 человек в расширенном составе), большие кадровые проблемы. Да и отсутствие спаррингов настораживает: пока соперники рубятся в товарняках, мы играем двусторонки. Договаривались о спаррингах с корейцами, но не сложилось. Но, по словам Савицкого, ребята приехали с боевым настроем, и они постараются выжать из этой сборной максимум. Две лучшие команды ЧМ повысятся в классе, худшая — понизится. В компании сильнейших сборных последний раз мы играли 10 лет назад.

Защитники: штиль в ожидании "урагана"

На фоне несущего большие потери нападения линия защиты сборной Украины выглядит повеселее. Хотя все еще заживает рука у дончанина Петрухно, да и травмированный кременчужанин Романенко не работает с командой. Но уже вернулся в строй защитник "Донбасса" Толстушко: "Руку еще надо разрабатывать. В плане физики, думаю, надо где-то 4 дня в основной группе поработать".

Ответственность за защиту ложится на 35-летнего Победоносцева, который вызывается в сборную с 2002 года. Он прошел с десяток ЧМ, включая два в элите. А на клубном уровне, помимо Украины, поиграл в России, Казахстане и Беларуси. Еще один опытный защитник — Исаенко. Но игроку "Кременчуга" надо работать над эмоциями — в плей-офф ЧУ 48 минут штрафа! "Во время матчей сильно завожусь, вот и много штрафных минут. Нужно быть немного спокойней", — признает Денис.

В 21 год фактически стал основным Андрейкив. Этот сезон он начинал в российской ВХЛ за саратовский "Кристалл", проведя 21 игру (больше всех среди защитников команды), но из-за финансовых трудностей клуб снялся с чемпионата, и Виталий вернулся в "Кременчуг". В прошлом году дебютировал в нацкоманде, выиграв "золото" ЧМ в дивизионе IB. До последнего ждали и заокеанского легионера — почти 19-летнего Игоря Мережко, который еще ходит в статусе юниора, но уже обратил на себя внимание коуча основной сборной. Второй сезон Игорь играет в Западной хоккейной лиге — одной из основных юниорских лиг, образующих Канадскую лигу. Но его "Летбриджские Ураганы" пробились во 2-й раунд плей-офф.

Защитников тревожил поздний переезд (19 апреля) во Дворец спорта из броварского "Терминала", где готовилась команда. "Донбассовец" Кугут считал, что они не успеют адаптироваться к новым условиям. Мол, в Киеве и лед, и воздух другие. Поднял этот вопрос и форвард Буценко: "Казахстан приезжает 20 и будет тренироваться во Дворце, а мы только 19-го. Кто играет дома? Например, в Дружковке холодно, а в "Терминале" теплее, дыхания уже не хватает. Потом переедем в Киев, где придется привыкать, а времени мало". И хоккеистов пустили во Дворец 18-го...

Нападающие: юниор, Лялька и вопросы

До ЧМ четыре дня, а каким составом мы будем наводить страх на защиту соперников, все еще не ясно. По семейным обстоятельствам на ЧМ не сыграет форвард "Донбасса" Шамиль Рамазанов. Приглашали и экс-игрока НХЛ и финалиста Кубка Стэнли-2012 Алексея Поникаровского, выступающего в КХЛ за китайский "Куньлунь Ред Стар", но 37-летний ветеран отказался.

Бескомпромиссный финал ЧУ с "Кремечугом" вывел из строя ряд игроков "Донбасса". Вчера стало известно, что после травмы плеча не успевает восстановиться молодой капитан Захаров, на счету которого 5 шайб в плей-офф. Под большим вопросом Шафаренко и Благой. Несколько месяцев Романа беспокоит колено, и нужна операция. Не до конца восстановился и белорусский легионер Михнов.

Надежда в атаке на третьего и четвертого бомбардира регулярки дончан Ляльку и Буценко, а также на топ-бомбардира ЧМ-2016, кременчужанина Гаврика, на его счету в Загребе 3 шайбы и 4 ассиста. Очень пригодится и опыт Бабинца, который в команде, по словам Захарова, настоящий помощник — и забивает, и хорошие передачи отдает — 7 ассистов в последнем плей-офф ЧУ. В двусторонке успел отличиться Денискин, за которым коуч сборной Савицкий следил давно и не скрывал. В прошлом году экс-игрок "Белого Барса" засветился на юниорском мире, а за сезон он поднабрался опыта в США — сначала подписал контракт с "Майнот Минеторс" из Североамериканской хоккейной лиги (NAHL), затем оказался в местной USPHL в составе "Хэмптон Роудс Уэйлерс".

Тренер учит молодых наглости

Александр Савицкий у руля сборной уже почти два года, и именно под его руководством нам удалось подняться в дивизион 1А, оказавшись лучшими в Загребе на ЧМ в 1В в прошлом году. Сам Савицкий в 1990-х играл в защите киевских ШВСМ и "Сокола", с которым шесть раз становился чемпионом Украины. А за сборную отдувался на девяти ЧМ, где и забросил первую в ее историю шайбу. "В свое время я и мое поколение хоккеистов приезжали в сборную за флаг, — говорил как-то "Сегодня" коуч. — Сейчас мы прививаем молодежи те же принципы. Я учу ребят, что нужно быть по-спортивному наглыми". Фаворитами Савицкий считает Казахстан и Австрию. Но заверил: на каждую игру команда, в которой идет смена поколений, будет выходить с желанием победить.

Вратари: в основе – №1 ЧМ-2016

Главным по защите наших ворот назначили 21-летнего Эдуарда Захарченко, голкипера вице-чемпиона Украины "Кременчуга". В прошлом году в Загребе его признали лучшим вратарем ЧМ. А на ЧУ-2017 хоккеист отметился самым большим количеством сейвов в плей-офф — 203 (92,3%).

На подхвате у Захарченко — опытный 27-летний Андрей Бесхлебный из "Кривбасса" и 18-летний Богдан Дьяченко из "Донбасса", который может дебютировать в сборной. Вратарь донецкого клуба, победившего в ЧУ, умудрился стать лучшим голкипером регулярки и плей-офф, опередив Захарченко.

Расписание матчей. Дворец Спорта (Киев):

Украина — Венгрия

Суббота, 22 апреля 13:30

UA:Перший

Польша — Украина

Воскресенье, 23 апреля 20:30

UA:Перший

Украина — Австрия

Вторник, 25 апреля 20:30

UA:Перший

Казахстан — Украина

Среда, 26 апреля 20:30

UA:Перший

Южная Корея — Украина

Пятница, 28 апреля 20:30

UA:Перший

Состав сборной Украины по хоккею

Тренер: Александр Савицкий

В сборную вызвали 33 игрока. Окончательный состав объявят позже.

Вратари:

Эдуард Захарченко (21 год, "Кременчуг")

Андрей Бесхлебный (27 лет, "Кривбасс")

Богдан Дьяченко (18 лет, "Донбасс")

Защитники:

"Донбасс": Владимир Алексюк (29 лет), Александр Победоносцев (35 лет), Денис Петрухно (27 лет), Игорь Кугут (32 года), Всеволод Толстушко (23 года)

"Кременчуг": Виталий Андрейкив (21 год), Владимир Варивода (21 год), Денис Исаенко (37 лет), Дмитрий Игнатенко (23 года), Алексей Мельников (27 лет), Владимир Романенко (24 года)

"Кривбасс": Кирилл Катрич (33 года)

"Летбридж Харрикейнс": Игорь Мережко (18 лет, WHL, Канада)

Форварды:

"Донбасс": Сергей Бабинец (29 лет), Виталий Лялька (20 лет), Никита Буценко (27 лет), Артем Бондарев (34 года), Дмитрий Нименко (28 лет), Олег Шафаренко (35 лет), Виктор Захаров (23 года), Роман Благой (29 лет)

"Кременчуг": Владислав Гаврик (25 лет), Артем Гниденко (37 лет), Юрий Петранговский (22 года), Сергей Кузьмик (21 год), Георгий Кича (27 лет), Севастьян Карпенко (23 года), Дмитрий Чернышенко (22 года)

"Хэмптон Роудс Уэйлерс": Андрей Денискин (18 лет, USPHL, США)

"Юность": Андрей Михнов (33 года, Экстралига, Беларусь)