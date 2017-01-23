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Умер знаменитый хоккеист киевского "Сокола" Анатолий Демин http://www.segodnya.ua/img/article/7909/24_main.1485180036.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/24_tn.1485180036.jpg Хоккей После завершения карьеры работал тренером в "Соколе", ХК "Донбасс" и молодежной сборной Украины

Умер знаменитый хоккеист киевского "Сокола" Анатолий Демин

Сегодня, 16:00

После завершения карьеры работал тренером в "Соколе", ХК "Донбасс" и молодежной сборной Украины

2011 год. Главный тренер &quot;Донбасса&quot; Александр Куликов (справа) и его ассистент Анатолий Демин. Фото ХК &quot;Донбасс&quot;
2011 год. Главный тренер "Донбасса" Александр Куликов (справа) и его ассистент Анатолий Демин. Фото ХК "Донбасс"

Сегодня на 64-ом году жизни перестало биться сердце прославленного хоккеиста киевского "Сокола" Анатолия Демина. Умер Анатолий Николаевич на даче под Киевом.

Демин родился 15 января 1954 года в Балашихе (Московская область). Выступал за клубы: "Нефтяник" (Ухта), "Сокол" (Киев), "Спартак" (Москва), "Фельдкирх" (Австрия).

В "Сокол" перешел в 1976 году, был капитаном команды (1978-82). Вместе с командой вышел в Высшую лигу СССР. Бронзовый призер чемпионата СССР-1985 в составе киевского "Сокола". Серебряный призер чемпионата Австрии-1986.

За киевский "Сокол" в Высшей лиге провел 303 матча, забросил 96 шайб и сделал 43 результативные передачи.

Работал тренером в "Соколе" и ХК "Донбасс", молодежной сборной Украины. Тренировал детей в СДЮСШОР "Сокол".
тренер, хоккей, ХК Донбасс, Сокол Киев

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ГНЕЗДО

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