Украинский арбитр провел матч с камерой на шлеме (видео)
Арбитр Украинской хоккейной лиги Андрей Севрук принял участие в эксперименте
В матче 34-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Дженералз" и "Кременчуком", телеканал Xsport совместно с УХЛ организовал запись матча с помощью камеры, закрепленной на шлеме главное арбитра матча Андрея Севрука, и смонтировал подборку наиболее интересных моментов.
Отметим, что в рамках украинского хоккея в официальных матчах ранее подобное не проводилось.
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