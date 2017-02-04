Украинский арбитр провел матч с камерой на шлеме (видео)

В матче 34-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Дженералз" и "Кременчуком", телеканал Xsport совместно с УХЛ организовал запись матча с помощью камеры, закрепленной на шлеме главное арбитра матча Андрея Севрука, и смонтировал подборку наиболее интересных моментов.

Отметим, что в рамках украинского хоккея в официальных матчах ранее подобное не проводилось.