Украинский арбитр провел матч с камерой на шлеме (видео)

Сегодня, 17:52

Арбитр Украинской хоккейной лиги Андрей Севрук принял участие в эксперименте


В матче 34-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Дженералз" и "Кременчуком", телеканал Xsport совместно с УХЛ организовал запись матча с помощью камеры, закрепленной на шлеме главное арбитра матча Андрея Севрука, и смонтировал подборку наиболее интересных моментов.

Отметим, что в рамках украинского хоккея в официальных матчах ранее подобное не проводилось.
УХЛ

Вы сейчас просматриваете новость "Украинский арбитр провел матч с камерой на шлеме (видео)". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

uhl.com.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования