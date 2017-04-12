Украина – хоккейная страна: десять доказательств

Через десять дней Киев примет хоккейный чемпионат мира в Дивизионе 1A. Да, мы хоккейная страна, и вот вам десятка тому доказательств.

1. В КИЕВЕ ДВАЖДЫ ГОСТИЛ КУБОК СТЭНЛИ

Украинцы становились чемпионами НХЛ – самой престижной хоккейной лиги мира. Первым – Руслан Федотенко. Да не просто чемпионом, киевлянин стал героем Кубка Стэнли! В 2004-м форвард принес дебютный трофей клубу "Тампа-Бэй Лайтнинг", оформив дубль в финальной игре против "Калгари Флеймз" (2:1). После чего Руслан привозил кубок в Киев на лед "Авангарда" и "выгулял" его на Майдане. А спустя пять лет снова стал чемпионом НХЛ, уже с "Питтсбург Пингвинз".

В шаге от трофея останавливался Алексей Поникаровский: нападающий был финалистом в 2012-м с "Нью-Джерси Девилз". А самый результативный "сине-желтый" в истории НХЛ – форвард Дмитрий Христич, выступавший за "Вашингтон Кэпиталз" в 90-х и начале 2000-х. За 811 игр он закинул 259 шайб и заработал 596 очков "гол+пас".



Украинского происхождения и дважды победитель Кубка Стэнли Олег Твердовский, и его партнер в чемпионской "Каролине"-2006 Антон Бабчук, и финалист-1993, 1999 Алексей Житник, помогавший Королю хоккея Уэйну Гретцки в "Лос-Анджелес Кингз".





2. УКРАИНА ПРИНИМАЕТ ЧМ

ЧМ-2017 – второй хоккейный турнир такого уровня, который примет Украина. Шесть лет назад нам уже доверяли 1-й дивизион, и, как и сейчас, главной ареной был киевский Дворец спорта. Следующий для Украины ЧМ в 2015-м должен был принимать Донецк, но из-за развернувшихся на Донбассе военных действий IIHF отдала право проведения Польше.

Кроме того, нам приходилось принимать молодежные мировые первенства. 20-летние играли в Киеве (1997) и Донецке (2011, 2012), 18-летние рубились в Броварах (2010) и Донецке (2011).

А еще Киев в 2012-м хозяйничал в квалификации на Олимпиаду. Во Дворце спорта играла группа H (Украина, Польша, Испания, Эстония), где мы тогда стали первыми. А вот следующий этап в Дании не прошли.



3. НАШИ ЛЮДИ СРЕДИ РЕКОРДСМЕНОВ НХЛ

Вторая по численности наша диаспора – в Канаде, только по официальной переписи более 1,2 млн человек украинского происхождения. Поэтому неудивительно, что на заре существования НХЛ, да и много лет спустя, в лиге оказалось немало хоккеистов с украинскими корнями.

Первым по-настоящему великим стал вратарь Уолтер Брода. С "Торонто Мэйпл Лифс" он выиграл трофей в 1942-м, 1947-1949, затем сделал перерыв на службу в армии, а в 1951-м завершил карьеру еще одним чемпионским перстнем. В 1967 году был введен в Зал хоккейной славы. Еще один гений в воротах – 4-кратный обладатель Кубка Стэнли с "Торонто" Джонни Бауэр (урожденный Кишкан), который рос в бедности и делал экипировку из подручных средств – старые матрасы вместо щитков и шайбы из навоза. В НХЛ он закрепился только в 34 года, но последующие 10 лет творил на льду чудеса. За непробиваемость и возраст его нарекли "Великой стеной". Продолжил украинскую вратарскую традицию в НХЛ Терри, или просто Тарас, Савчук. С врожденным заболеванием спины и разной длиной рук он стал одним из символов профессии хоккейного вратаря. Четырежды его признавали лучшим голкипером НХЛ! Савчук долго стоял без маски, за карьеру заработал 400 швов... Рекорд Савчука по "сухим" матчам (103) продержался 39 лет, пока в 2009-м его не побил Мартин Бродер.



Креативный левша Берни Федерко, отыграв в НХЛ, став первым в истории НХЛ, кто 10 сезонов подряд набирал не менее 50 очков. Легенда "Чикаго" Билл Мосиенко в 1965-м вошел в Зал славы, а в 1991 году в его родном Виннипеге одна из спортивных арен – "Киватин Арена", была переименована в "Билл Мосиенко Арена". Ему до сих пор принадлежит самый быстрый хет-трик в Лиге – в 1952-м "Малыш Уилли" трижды за 21 секунду огорчил "рейнджеров" из Нью-Йорка. А, например, в 2001-м чемпионскую чашу лорда Стэнли первым над головой поднял Дэйв Андрейчак – выиграл в качестве капитана "Тампы"... Наши корни в НХЛ очень глубоки.



4. "СОКОЛ" ПЕРВЫМ УВЕЗ СОЮЗНЫЕ МЕДАЛИ ИЗ РОССИИ

В чемпионате суперхоккейного СССР киевский "Сокол" стал первым призером не из России. Первым, кстати, и предпоследним, потом еще медали увозило только рижское "Динамо". Кроме "бронзы" сезона 1984/85 команда Анатолия Богданова еще пять раз заканчивала чемпионат в топ-пятерке. Шундров, Горбушин и Ширяев, Степанищев, Юлдашев и Шастин... Сколько тогда зрителей собиралось в киевском Дворце спорта? Заглядываем в справочник: первые два тура чемпионата 84/85 – 4000, 4500 зрителей, последние два – 6700, 6700...

5. МЫ ВЫИГРЫВАЛИ ЕВРОКУБОК

В январе 2013 года донецкий ХК "Донбасс" впервые в истории украинского клубного хоккея выиграл евротрофей – Континентальный кубок. Причем добился этого в очном противостоянии с обладателем кубка, французским "Руаном". В решающем матче Суперфинала "красно-черные" в родных стенах деклассировали соперника со счетом – 7:1. Дублем в той игре отметился нынешний исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов. Сразу после матча во флеш-интервью "Сегодня" он признавался: "Знаете, есть такое выражение "гора с плеч"? Вот это то, что мы сейчас чувствуем. Команда добилась того, к чему очень стремилась. Эмоции переполняют!".





6. С ШАЙБОЙ "НА ТЫ" ШЕВА И КЛИЧКО

Крутой признак популярности хоккея в Украине - то, что в него играют звезды других видов спорта: боксеры Владимир Кличко и Василий Ломаченко, "легионеры" из футбольного мира – Андрей Шевченко, Евгений Селезнев, Александр Алиев... Как рассказывали нам в "Соколе", еще молодым Шевченко регулярно приезжал погонять с клюшкой на киевский каток "Авангард", причем в сопровождении охранников с автоматами. Алиев говорил "Сегодня", что с детства играл в хоккей с мячом, и ему не составило труда переключиться на шайбу: "Играем вечерами по правилам любителей – без силовых приемов". "Занятия хоккеем позволяют оставаться в форме. И получать удовольствие", – говорит Кличко. Селезнев же, компанию которому на льду составляет 10-летний сын Руслан, поразил во время знаменитого флешмоба Ice Bucket Challenge – ведром ледяной воды он облился, стоя на катке в хоккейной амуниции. "А что вы думали!" – сказал после водной процедуры нападающий нашей футбольной сборной. Но, пожалуй, с наибольшим фанатизмом к хоккею из нехоккейных звезд относится Ломаченко. Каждую зиму боксер с друзьями заливает лед в родном Белгород-Днестровском и шпилит там на фоне Аккерманской крепости. Кстати, перед Олимпиадой-2008 у Василия на этой почве даже возникла размолвка с отцом. Тот просил на время оставить хоккей во избежание травмы. Но Лом увлечение не бросил, что не помешало ему выиграть олимпийский турнир Пекина.





7. МЫ ГРОМИЛИ ДОМА "МИННЕСОТУ"

Когда в 1989-м в перестроечный СССР впервые с турне пожаловал клуб из НХЛ – причем не какой-нибудь, а действующий обладатель Кубка Стэнли "Калгари Флеймз" – именно киевский "Сокол" разбавил тройку московских команд, которые в Союзе выставили против канадских "огоньков". В присутствии 6900 зрителей в киевском Дворце спорта "соколята" уступили Вернону, Маккинису, Флери и другим звездам "Калгари" – 2:5. Но на следующий год оторвались за то поражение на другом заокеанском госте – "Миннесоте Норт Старз", разбив ее – 5:0. Тимченко, Олецкий и хет-трик от Найды! Одним из секретов той победы называли чудесный эликсир клубного доктора "Сокола", который покупал на киевском ипподроме овес для беговых лошадей и готовил из него отвар с добавлением каких-то своих витаминов. В итоге, отведав этого снадобья перед игрой, игроки носились по льду как угорелые.





8. МИЛЛИОНЫ ИГРАЮТ КЛЮШКАМИ ИЗ УКРАИНЫ

Да-да, на фабрике в Мукачево делают клюшки, которые потом разъезжаются по всему миру. Если желаете точности: в 35 стран. Клюшки "Тиса" в Закарпатье начали выпускать в 1979 году, а теперь это завод Fisсher-Mukachevo, где расположена основная часть производства этого именитого австрийского бренда. Две трети сотрудников Fischer, 1167 из 1798, работают в Украине. Статистика именитости: на "Фишерах" выиграно 103 из 159 лыжных медалей последней зимней Олимпиады-2014! А клюшки в Мукачево делают не только с этим лейбом. Помните, как легендарный Ги Лефлер сказал, что Sher-Wood – это лучшая клюшка в истории хоккея? Конечно, помните! Так вот, теперь на украинской фабрике размещают заказы и канадский Sher-Wood, и штатовский Easton (США)... Здесь производят 1,2 млн клюшек в год!





9. ТРИ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНА

Первым из хоккеистов украинского происхождения до "золота" Олимпийских игр добрался уроженец Киева Александр Альметов – в Инсбруке-1964 в составе сборной СССР. После распада Союза, но еще в объединенной олимпийской команде, в 1992-м "золото" в Альбервиле добывали киевлянин Алексей Житник и харьковчанин Сергей Петренко. Лучшим же результатом "сине-желтой" сборной был выход на ОИ-2002. Команда с игроками НХЛ Федотенко, Поникаровским, Христичем, Чибиревым и Варламовым заняла в Солт-Лейк-Сити 10-е место.



10. В УКРАИНЕ – СВОЯ ЖЕНСКАЯ ЛИГА

При всех трудностях в мужском хоккее, в этом сезоне в Украине впервые появилась женская лига. По одной команде в Киеве, Харькове и Кременчуге и сразу две в Днепре – "Белки" и "Королевы". И даже появились легионеры, в том числе из Канады! Хотя в основном, это девушки, приехавшие в Украину по работе. Реверансами дамы не обменивались – были и настоящие страсти, и штрафы, и зрелищные шайбы. 8 марта, в финале, "Королевы Днепра" выиграли у столичной "Украиночки" (4:3), став первыми чемпионками страны. У большинства хоккеисток есть основная работа – тут вам и дизайнеры, и юристы, и экономисты, и психологи. Но энтузиазма у прекрасных дам, тягающих на тренировки 25-килограммовые баулы с экипировкой, хоть отбавляй!