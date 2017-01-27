Тренер отказался от участия в Матче звезд НХЛ из-за больной собаки

Сегодня, 20:52

Джон Торторелла должен ухаживать за питомцем своего сына

Джон Торторелла. Фото AFP
Джон Торторелла. Фото AFP

Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла рассказал о причинах отказа в участии в Матче звезд НХЛ, который пройдет в Лос-Анджелесе 28-29 января. Торторелла должен был стать главным тренером дивизиона Метрополитан.

У 10-летнего питбуля сына Тортореллы пошатнулось здоровье. Сын специалиста в настоящее время проходит службу за границей и не может быть рядом со своим питомцем.

"Мне нужно несколько дней во время Матча звезд, чтобы ухаживать за очень важным членом нашей семьи", – сказал Торторелла.
хоккей, Матч всех звезд НХЛ

Вы сейчас просматриваете новость "Тренер отказался от участия в Матче звезд НХЛ из-за больной собаки". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования