Тренер отказался от участия в Матче звезд НХЛ из-за больной собаки

Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла рассказал о причинах отказа в участии в Матче звезд НХЛ, который пройдет в Лос-Анджелесе 28-29 января. Торторелла должен был стать главным тренером дивизиона Метрополитан.

У 10-летнего питбуля сына Тортореллы пошатнулось здоровье. Сын специалиста в настоящее время проходит службу за границей и не может быть рядом со своим питомцем.

"Мне нужно несколько дней во время Матча звезд, чтобы ухаживать за очень важным членом нашей семьи", – сказал Торторелла.