Топ-10 лучших голов регулярного чемпионата НХЛ
Самым красивым в сезоне признан гол Сидни Кросби
Национальная хоккейная лига назвала десятку лучших голов по итогам регулярного чемпионата.
На первом месте капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, который забросил шайбу в ворота "Баффало" одной рукой.
Напомним, что сегодня ночью стартует плей-офф Кубка Стэнли.
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