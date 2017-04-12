Топ-10 лучших голов регулярного чемпионата НХЛ

Сегодня, 13:17

Самым красивым в сезоне признан гол Сидни Кросби


Национальная хоккейная лига назвала десятку лучших голов по итогам регулярного чемпионата.

На первом месте капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, который забросил шайбу в ворота "Баффало" одной рукой.

Напомним, что сегодня ночью стартует плей-офф Кубка Стэнли.
хоккей, НХЛ, Сидни Кросби

Вы сейчас просматриваете новость "Топ-10 лучших голов регулярного чемпионата НХЛ". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хоккей

Болельщики "Детройта" выбросили на лед 10 осьминогов, прощаясь с "Джо Луис Ареной"

10 Апреля, 14:02

Клуб с сезона-2017/18 будет выступать на "Литл Цезарс Арене"

Хоккей

Фото nhl.com

Кубок Стэнли: расписание первого раунда плей-офф

10 Апреля, 10:44

Матчи розыгрыша Кубка Стэнли начнутся в среду 12 апреля

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования