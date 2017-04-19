Тест: насколько хорошо вы знаете историю сборной Украины по хоккею

На этой неделе наша команда поборется за выход в топ-дивизион

В субботу, 22 апреля, в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1 группе А. Для попадания в топ-дивизион нашей команде нужно будет занять одно из двух первых мест в противостоянии с Казахстаном, Австрией, Венгрией, Кореей и Польшей.

А ведь были времена, украинские хоккеисты достаточно успешно выступали в элите мирового хоккея! Помните? Сейчас проверим!

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