Тест: насколько хорошо вы знаете историю сборной Украины по хоккею

Сегодня, 15:54

На этой неделе наша команда поборется за выход в топ-дивизион

Украина - победитель дивизиона 1В. Фото С. Ваганов
Украина - победитель дивизиона 1В. Фото С. Ваганов

В субботу, 22 апреля, в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1 группе А. Для попадания в топ-дивизион нашей команде нужно будет занять одно из двух первых мест в противостоянии с Казахстаном, Австрией, Венгрией, Кореей и Польшей.

А ведь были времена, украинские хоккеисты достаточно успешно выступали в элите мирового хоккея! Помните? Сейчас проверим!

Наш тест: насколько хорошо вы знаете историю сборной Украины по хоккею?

 
хоккей, сборная Украины по хоккею

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Сегодня|Спорт

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