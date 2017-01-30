Сравнение с "Таврией" и кубок деревянного хоккеиста: экскурсия раздевалкой "Белого Барса" (фото)

Пока ЧУ в самом разгаре, УХЛ решила познакомить с хоккеем поближе, проведя мастер-класс на домашней арене киевских "Дженералз" - "Терминале" в Броварах, где тренируется и "Белый Барс" (Белая Церковь).

А в роли тренера и экскурсовода выступил бывший игрок НХЛ и обладатель Континентального кубка в составе "Донбасса" (2013) Сергей Варламов. Известный хоккеист, чемпион Украины прошлого года продемонстрировал, чем за кулисами ледовой арены живет нынешнее поколение игроков. Подопытными стали "Барсы": их раздевалку показали во всей красе. "Раздевалки НХЛ отличаются от украинских размерами и тем, что в них есть, - "начинкой", скажем так, - поделился Варламов. - Это, как "Мерседес" и наша "Таврия".

"Чай, напитки, - указал на стол посреди комнаты Сергей. - У каждой команды своя подготовка". У "Белого Барса" подготовка сгущеночная, судя по "натюрморту" из банки с лакомством. А Варламов признался: "Выпивал энергетик перед игрой. Я никакого эффекта не чувствовал, но психологически действовало. Думал: "Вот я выпил - наверное, мне поможет". А во время матча любил пить воду".

Еще один любопытный обитатель раздевалки - чудаковатый деревянный кубок. Что он обозначает, рассказал "Сегодня" экс-донбассовец, нападающий "Барсов" Сергей Бабинец: "Это Кубок самого деревянного хоккеиста. В конце тренировки проводится конкурс на самого слабого булитера. Все бьют по очереди: забиваешь - уходишь, а кто остается последний - получает кубок. Команда аплодирует "победителю", а на следующую тренировку он надевает этот шлем. Тут пишется его фамилия, как на Кубке Стэнли. Для чего купюры? Это денежный приз, можно сказать".

Побывать в роли "деревянных" можно было, выйдя на лед. Там Варламов показал азы хоккейной подготовки, предварительно раскрыв некоторые тайны экипирования: "Когда я играл в Канаде, у меня был точильщик, у которого была своя система: для нападающих (позиция Сергея. — Авт.) он точил лезвия под одним углом, а защитникам - более плоско, так как им больше нужно кататься спиной вперед. А мой первый тренер рассказывал, что для нападающего клюшка должна быть по подбородок, у защитника – по нос". Уже на льду Варламов признался, что ему нравится, когда у клюшки есть небольшой загиб, и продемонстрировал, что так ему удобнее делать всевозможные финты с шайбой.

На вопрос, скучает ли по хоккею, отрезал: "Нет. Я выступаю в аматорской лиге. Сейчас есть три дивизиона: в Киеве, Харькове и Днепре, подбирают команду в Одессе. У нас хороший состав: много бывших игроков, усилились Косянчуком".