СКА выиграл первый поединок финала Кубка Гагарина

В Магнитогорске состоялся первый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором "Металлург" уступил СКА из Санкт-Петербурга – 4:5.

У гостей шайбы забросили Евгений Кетов (17'), Евгений Дадонов (34', 57'), Николай Прохоркин (35') и Патрик Херсли (56'), который мощнейшим броском при игре в большинстве порвал сетку ворот голкипера Василия Кошечкина.

У хозяев отличились Евгений Тимкин (22'), Сергей Мозякин (24'), Виктор Антипин (40') и Томаш Филиппи (60').

Отметим, что команды во втором периоде заработали по одному дисциплинарному штрафу "5+20". Сначала за атаку в область головы и шеи до конца матча был удален форвард хозяев Оскар Осала, а затем в раздевалку за схожее нарушение был отправлен капитан армейцев Илья Ковальчук.

Второй матч финальной серии до четырех побед пройдет также в Магнитогорске 10 апреля.