СКА во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина

Клуб из Санкт-Петербурга на выезде обыграл "Металлург" в пятом матче финальной серии и стал чемпионом КХЛ

Хоккеисты петербургского СКА победили магнитогорский "Металлург" в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и во второй раз в истории завоевали Кубок Гагарина.

Встреча прошла в воскресенье в Магнитогорске и завершилась со счетом волевой победой гостей со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1).

СКА уступал со счетом 0:2 после голов Оскара Осалы (9-я минута) и Виктора Антипина (24-я), но по ходу второго периода смог выйти вперед усилиями Никиты Гусева (27-я), Александра Барабанова (30-я) и Евгения Дадонова (35-я). На девятой секунде третьего периода Илья Ковальчук забросил четвертую шайбу СКА, но уже через 46 секунд Ярослав Косов сократил отставание. Окончательный результат установил Сергей Плотников (59-я), поразивший пустые ворота.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу СКА, который во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина. Впервые петербургский клуб выиграл трофей в сезоне-2014/15, с аналогичным счетом взяв верх в финальной серии над казанским "Ак Барсом".