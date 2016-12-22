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Сидни Кросби подарил девочке клюшку во время матча (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/18_main.1482433693.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/18_tn.1482433693.jpg Хоккей Хоккеист "Питтсбурга" выполнил просьбу маленькой болельщицы

Сидни Кросби подарил девочке клюшку во время матча (видео)

Вчера, 21:04

Хоккеист "Питтсбурга" выполнил просьбу маленькой болельщицы


Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби подарил клюшку юной болельщице во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (7:2).

Девочка написала на большом листе бумаги просьбу к Кросби сделать ей подарок и расположилась над входом в подтрибунные помещения. Канадец заметил плакат, когда уходил на перерыв, после чего передал поклоннице клюшку.

Во встрече с "Рейнджерс" Кросби отметился заброшенной шайбой и сделал голевую передачу.
хоккей, НХЛ, нападающий, Сидни Кросби

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Источник:

Lenta.ru

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