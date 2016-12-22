Сидни Кросби подарил девочке клюшку во время матча (видео)
Хоккеист "Питтсбурга" выполнил просьбу маленькой болельщицы
Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби подарил клюшку юной болельщице во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (7:2).
Девочка написала на большом листе бумаги просьбу к Кросби сделать ей подарок и расположилась над входом в подтрибунные помещения. Канадец заметил плакат, когда уходил на перерыв, после чего передал поклоннице клюшку.
Во встрече с "Рейнджерс" Кросби отметился заброшенной шайбой и сделал голевую передачу.
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