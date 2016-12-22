Сидни Кросби подарил девочке клюшку во время матча (видео)

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби подарил клюшку юной болельщице во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (7:2).

Девочка написала на большом листе бумаги просьбу к Кросби сделать ей подарок и расположилась над входом в подтрибунные помещения. Канадец заметил плакат, когда уходил на перерыв, после чего передал поклоннице клюшку.

Во встрече с "Рейнджерс" Кросби отметился заброшенной шайбой и сделал голевую передачу.