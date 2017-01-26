Сегодня в УХЛ пройдет матч за первое место в таблице: "Кременчук" принимает "Донбасс"

В четверг в Кременчуге на Арене "Айсберг" пройдет матч за первое место турнирной таблицы Украинской хоккейной лиги

В четверг, 26 января, в 18:45 в Кременчуге на Арене "Айсберг" пройдет матч за первое место турнирной таблицы Украинской хоккейной лиги. Свои клюшки скрестят хоккеисты "Кременчука" и "Донбасса".

На сегодняшний день команды разделяют три очка, а потому матч станет битвой за первое место в таблице регулярного чемпионата.

Это будет уже седьмая встреча команд в текущем сезоне чемпионата страны. В активе обеих сторон по три победы (в одном из матчей "Донбасс" взял верх в овертайме). Также отметим, что заключительный восьмой поединок в рамках "регулярки" между "Кременчуком" и "Донбассом" пройдет на Арене "Айсберг" 15 февраля.

Накануне противостояния

В минувший уик-энд команды Анатолия Степанищева и Дмитрия Пидгурского добыли победы. Дончане на выезде "всухую" разгромили столичных "Дженералз" (7:0), а кременчужане в родных стенах с разницей в две шайбы взяли верх над третьей командой таблицы – "Кривбассом" (3:1).

История противостояния

В рамках чемпионатов Украины оппоненты провели уже 12 встреч – по шесть в сезонах-2015/16 и 2016/17. В семи матчах победу праздновал "Донбасс", две из них – со счетом 3:2 в овертайме. "Кременчук", в свою очередь, все пять побед одержал в основное время. Разница шайб – 37:26 в пользу дончан.

Бомбардиры

Уже традиционно противостояние "Кременчука" и "Донбасса" рассматривают с точки зрения очной встречи на льду лучших бомбардиров Лиги Ильи Коренчука и Евгения Никифорова. Примечательно, что к матчу 26-го числа оба легионера подходят с равным количеством набранных очков – по 48. При этом первую строчку индивидуальной гонки сохраняет за собой форвард донецкой команды, у которого на один гол больше (21 против 20).

Где смотреть?

В прямом эфире наиболее напряженное хоккейное противостояние сезона-2016/17 в 18:45 покажет телеканал Xsport.