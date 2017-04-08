Сборная США стала чемпионом мира по хоккею

8 Апреля 2017, 09:45

В финале американки обыграли Канаду

Америка с трофеем. Фото AFP
Америка с трофеем. Фото AFP

Женская сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею, который проходил в американском Плимуте. 

В финальном поединке команда США в овертайме обыграла Канаду – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

Это четвертая подряд победа американок и восьмая в истории. У Канады десять чемпионских титулов. 

Интересно, что за всю историю чемпионатов мира (с 1990 года) в финале играли только США и Канада.

Бронзовые медали завоевала сборная Финляндии, победившая Германию – 8:0.

Для финских хоккеисток – это одиннадцатая "бронза" в истории.
хоккей, чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2017 по хоккею

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Сегодня|Спорт

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