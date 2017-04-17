Сборная Грузии выиграла "бронзу" чемпионата мира по хоккею
Грузины заняли третье место в третьем дивизионе
В Софии завершился чемпионат мира по хоккею в третьем дивизионе. Это самый низ мировых первенств.
На нем лучший результат в своей истории показала сборная Грузии. Команда выиграла бронзовые медали.
В поединке за третье место грузины обыграли Гонконг – 14:3.
Чемпионом стала сборная Люксембурга, которая в финале разгромила Болгарию – 10:4.
Эта победа вывела Люксембург в группу В второго дивизиона чемпионата мира.
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