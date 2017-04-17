Сборная Грузии выиграла "бронзу" чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 09:38

Грузины заняли третье место в третьем дивизионе

Сборная Грузии по хоккею. Фото hockey.ge
Сборная Грузии по хоккею. Фото hockey.ge

В Софии завершился чемпионат мира по хоккею в третьем дивизионе. Это самый низ мировых первенств.

На нем лучший результат в своей истории показала сборная Грузии. Команда выиграла бронзовые медали.

В поединке за третье место грузины обыграли Гонконг – 14:3.

Чемпионом стала сборная Люксембурга, которая в финале разгромила Болгарию – 10:4.

Эта победа вывела Люксембург в группу В второго дивизиона чемпионата мира. 
хоккей, сборная Грузии, чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2017 по хоккею

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Источник:

Сегодня|Спорт

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