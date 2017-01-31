Пять хоккеистов покинули киевский "Дженералз"

Из клуба ушли три защитника и два нападающих

Украинская хоккейная лига проинформировала о том, что киевские "Дженералз" отзаявили пять игроков из своей команды.

Команда Александра Сеуканда прекратила сотрудничество с тремя защитниками: Кирилл Жовнир (14 матчей, 0 очков), Никита Артемьев (не сыграл ни одной игры) и Даниил Козачук (5 игр, 0 очков). Также столичный клуб покинули форварды Илья Еловиков (16 игр, 5 (1+4) очков) и Егор Шах (4 игры, 0 очков).

Напомним, что защитник Кирилл Жовнир в 2016 году вместе со сборной Украины выиграл чемпионат мира в Дивизионе IB.