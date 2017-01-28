НХЛ обнародовала список 100 лучших игроков за историю лиги

На всех хоккеисты сыграли 106 632 матча, забили 34 821 гол и выиграли 307 Кубков Стэнли

Национальная хоккейная лига объявила полный список из 100 величайших игроков в истории, обнародовав имена 67 человек, игравших с 1967 года, которые присоединились к 33 легендам выступавшим с 1917 по 1966 год, озвученным ранее. Все 100 игроков были чествованы в пятницу в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

В список вошли четыре россиянина: Александр Овечкин, Павел Буре, Сергей Федоров и Павел Дацюк

В число лучших 100 игроков в истории НХЛ вошли 39 центральных нападающих, 21 защитник, 16 правых крайних форвардов, 15 вратарей и девять левых нападающих. На всех хоккеисты сыграли 106 632 матча, забили 34 821 гол, сделали 56 394 передачи и набрали 91 215 очков, а вратари одержали 5 445 побед.

Также на всех они выиграли 307 Кубков Стэнли, 68 "Харт Трофи", 56 призов Арта Росса, 49 призов Жоржа Везина, 46 "Джеймс Норрис Трофи", 38 "Леди Бинг Трофи", 38 наград Теда Линдсея, 36 "Конн Смайт Трофи", 25 "Колдер Трофи", 15 "Уильям Дженнингс Трофи" и 13 призов Фрэнка Селке.

Список 100 величайших игроков в истории составило специально отобранное жюри из 58 человек, на всех имеющее более 1800 лет хоккейной практики.

ТОП-100 игроков в истории НХЛ:

Сид Абель (н, 1938-39/1953-54)* Стив Айзерман (н, 1983-84/2005-06) Энди Батгейт (н, 1952-53/1970-71)* Джонни Бауэр (в, 1953-54/1969-70)* Жан Беливо (н, 1950-51/1970-71)* Макс Бентли (н, 1940-41/1953-54)* Той Блэйк (н, 1934-35/1947-48)* Майк Босси (н, 1977-78/1986-87) Турк Брода (в, 1936-37/1951-52)* Мартен бродер (в, 1991-92/2014-15) Павел Буре (н, 1991-92/2002-03) Рэй Бурк (з, 1979-80/2000-01) Джонни Бьюсик (н, 1955-56/1977-78)* Жорж Везина (в, 1917-18/1925-26)* Майк Гартнер (н, 1979-80/1997-98) Доминик Гашек (в, 1990-91/2007-08) Боб Гейни (н, 1973-74/1988-89) Уэйн Гретцки (н, 1979-80/1998-99) Павел Дацюк (н, 2001-02/2015-16) Алекс Дельвеккио (н, 1950-51/1973-74)* Берни Джеффрион (н, 1950-51/1967-68)* Марсель Дионн (н, 1971-72/1988-89) Кен Драйден (в, 1970-71/1978-79) Билл Дурнан (в, 1943-44/1949-50)* Патрик Кейн (н, 2007-08/наст) Ред Келли (н/з, 1947-48/1966-67)* Тед Кеннеди (н, 1942-43/1956-57)* Дэйв Кеон (н, 1960-61/1981-82)* Данкан Кит (з, 2005-06/наст) Бобби Кларк (н, 1969-70/1983-84) Кинг Клэнси (з, 1921-22/1936-37)* Пол Коффи (з, 1980-81/2000-01) Сидни Кросби (н, 2005-06/наст) Чарли Конахер (н, 1929-30/1940-41)* Иван Курнуайе (н, 1963-64/1978-79) Яри Курри (н, 1980-81/1997-98) Элмер Лак (н, 1940-41/1953-54)* Пэт Лафонтен (н, 1983-84/1997-98) Жак Лемер (н, 1967-68/1978-79) Марио Лемье (н, 1984-85/2005-06) Ги Лефлер (н, 1971-72/1990-91) Никлас Лидстрем (з, 1991-92/2011-12) Эрик Линдрос (н, 1992-93/2006-07) Тед линдсей (н, 1944-45/1964-65)* Брайан Лич (з, 1987-88/2005-06) Эл Макиннис (з, 1981-82/2003-04) Фрэнк Маховлич (н, 1956-57/1973-74)* Марк Мессье (н, 1979-80/2003-04) Стэн Микита (н, 1958-59/1979-80) Майк Модано (н, 1989-90/2010-11) Хоуи Моренц (н, 1923-24/1936-37)* Дикки Мур (н, 1951-52/1967-68)* Скотт Нидермайер (з, 1991-92/2009-10) Джо Ньювендайк (н, 1986-87/2006-07) Александр Овечкин (н, 2005-06/наст) Бобби Орр (з, 1966-67/1978-79) Адам Оутс (н, 1985-86/2003-04) Берни Парент (в, 1965-66/1978-79) Брэд Парк (з, 1968-69/1984-85) Жильбер Перро (н, 1970-71/1986-87) Жак Плант (в, 1952-53/1972-73)* Дени Потвен (з, 1973-74/1987-88) Крис Пронгер (з, 1993-94/2011-12) Жан Ратель (н, 1960-61/1980-81) Анри Ришар (н, 1955-56/1974-75)* Морис Ришар (н, 1942-43/1959-60)* Ларри Робинсон (з, 1972-73/1991-92) Люк Робитайл (н, 1986-87/2005-06) Патрик Руа (в, 1984-85/2002-03) Денис Савар (н, 1980-81/1996-97) Серж Савар (з, 1966-67/1982-83) Терри Савчук (в, 1949-50/1969-70)* Джо Сакик (н, 1988-89/2008-09) Берье Сальминг (з, 1973-74/1989-90) Теему Селянне (н, 1992-93/2013-14) Дэррил Ситтлер (н, 1970-71/1984-85) Билли Смит (в, 1971-72/1988-89) Скотт Стивенс (з, 1982-83/2003-04) Матс Сундин (н, 1990-91/2008-09) Джонатан Тэйвз (н, 2007-08/наст) Брайан Троттье (н, 1975-76/1993-94) Сергей Федоров (н, 1990-91/2008-09) Петер форсберг (н, 1994-95/2010-11) Рон Фрэнсис (н, 1981-82/2003-04) Грант Фюр (в, 1981-82/1999-00) Бобби Халл (н, 1957-58/1979-80) Бретт Халл (н, 1986-87/2005-06) Гленн Холл (в, 1952-53/1970-71)* Дуг Харви (з, 1947-48/1968-69)* Тим Хортон (з, 1949-50/1973-74)* Горди Хоу (н, 1946-47/1979-80)* Крис Челиос (з, 1983-84/2009-10) Брендан Шэнахэн (н, 1987-88/2008-09) Милт Шмидт (н, 1936-37/1954-55)* Эдди Шор (з, 1926-27/1939-40)* Петер Штястны (н, 1980-81/1994-95) Сил Эппс (н, 1936-37/1947-48)* Фил Эспозито (н, 1963-64/1980-81) Тони Эспозито (в, 1968-69/1983-84) Яромир Ягр (н, 1990-91/наст)

* Первая группа из 33 игроков была обнародована ранее